Mercedes Milá dedica unas cariñosas palabras a Isa Pantoja: "Esta chica es una montaña de amor, empatía y generosidad"

Isa Pantoja se ha sincerado en el programa ¡De viernes!, sobre uno de los momentos más complicados de su vida y Mercedes Milá no ha dudado en dedicarle unas cariñosas palabras. La hija de la cantante Isabel Pantoja se emocionaba en el programa de Telecinco al recordar cómo fue el momento en el que se enteró de que era adoptada. Fue después de que una niña de su colegio en Marbella se lo revelase sin saber ella a qué se refería y entonces tuvo una conversación con su madre.

Ante la emotiva confesión, Milá no ha podido resistirse a dedicarle unas preciosas palabras en su cuenta de Instagram. "Ya he escrito aquí alguna vez que esta chica me merece un gran respeto y le tengo mucho cariño", comenzaba escribiendo la presentadora de televisión.

Asimismo, la catalana confesaba que, aunque no la conoce personalmente, sí que la tiene mucho aprecio: "La descubrí en el paso de su marido Asraf Beno por Supervivientes, y aunque no hemos llegado a conocernos personalmente todavía, nos apreciamos mutuamente y espero poder abrazarla muy fuerte cuando sea posible. Se me partió el alma viendo esa carita descompuesta hablar de su adopción".

En el post, Mercedes Milá también publicaba unas fotografías en las que se podía ver a Isa en el programa y continuaba diciendo: "Esas lágrimas rebeldes bajo su flequillo nuevo que le sienta tan bien y le ayudaba a disimularlas. Esa mirada nueva a un pasado que le habían ocultado. Ese rechazo a ver imágenes que le hacían daño. Esos recuerdos preciosos del nacimiento de su hijo, acompañada por su madre a un lado y de su imprescindible Dulce al otro".

La presentadora también mostró su admiración por la bondad que ve que tiene la Pantoja. "No salió por su boca ni un reproche, ni una crítica. Esta chica es una montaña de amor, empatía y generosidad".