La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se ha celebrado este lunes entre el Gobierno central y las comunidades autónomas tenía como objetivo abordar las reglas de estabilidad a las que van a tener que someterse los gobiernos autonómicos en 2024. Pero la gran protagonista del día ha sido otra: la reforma del sistema de financiación autonómica y, más en concreto, en cómo se piensa articular esta modificación tras los acuerdos a los que llegó el PSOE con los principales partidos independentistas catalanes.

Todas las comunidades gobernadas por el PP han exigido este lunes a la ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero, que la negociación no se lleve a cabo de forma bilateral con Cataluña, como pactaron el PSOE y ERC en la antesala de la investidura de Pedro Sánchez. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo madrileña, Rocío Albert, ha sido la primera en trasladar a la ministra su preocupación por la posible reforma bilateral del sistema durante la reunión de este lunes y ha asegurado que Montero ha negado que exista una negociación a dos.

"Me ha dicho que en ningún momento hay ningún trato de favor", ha trasladado la dirigente madrileña a su salida de la reunión. Albert ha entrado más en detallado, explicando que la ministra de Hacienda ha pedido que expresamente que "constara" en el acta de la reunión "que no tienen ninguna negociación bilateral", "que no hay ningún trato de favor".

"La ministra ha querido que constara en acta que no hay ninguna negociación bilateral con Cataluña, que no están negociando", ha insistido Albert, que no ha obviado que esto "no coincide en nada" con lo que han podido ver publicado en los medios de comunicación, ni en el acuerdo "expreso" firmado por los partido ni con lo que traslada la consejera catalana.

"Yo me he quedado muy sorprendida, favorablemente sorprendida", ha reaccionado la consejera madrileña. "Realmente parece que se va a abrir de forma multilateral y Cataluña no tiene ninguna ventaja sobre el resto", ha zanjado.

La Comunidad siempre ha apostado porque la reforma del sistema de financiación autonómica, que considera una tarea necesaria, se tiene que llevar a cabo previo diálogo de las distintas autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y también se debe abordar en una Conferencia de Presidentes, por ello Albert ha vuelto a reclamar la convocatoria de este órgano.

"Es muy importante", ha aseverado la consejera regional a la salida de la reunión. Esta petición sigue la línea marcada por Isabel Díaz Ayuso hace un par de semanas, que al igual que otros barones del PP, envió una carta al presidente Sánchez para reclamar una convocatoria urgente de la Conferencia para tratar esta y otras cuestiones de alcance territorial.

Transferencias para 2024

El Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes también ha servido para abordar el objetivo de déficit para el año que viene y, aunque no estaba previsto, para conocer las entregas a cuenta que recibirá cada comunidad autónoma del Estado en 2024, unos ingresos vitales para financiarse.

El objetivo de déficit al que tendrán que ajustarse los gobiernos autonómicos el año que viene será del 0,1% de su PIB, un porcentaje que se ha aprobado a pesar del voto en contra de 14 comunidades. Esta regla de estabilidad vuelve en 2024 tras varios años ausente: se suspendió en 2020 por la pandemia de Covid y más tarde por la invasión rusa de Ucrania. Las comunidades venían funcionando con una tasa de referencia, pero no era de obligado cumplimiento.

En cuanto a las transferencias del Estado, el Ministerio de Hacienda ha comunicado que en 2024 entregará 154.500 millones de euros a las comunidades por el sistema de financiación, lo que supone un 15% más que en 2023. De momento, ni el gobierno de la Comunidad de Madrid ni el central han facilitado el detalle de cuánto recibirá la región, aunque es una cifra que se espera que trascienda en las próximas horas.