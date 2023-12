Cuando un fan se encuentra con alguien famoso, lo más probable es que saque o bien su teléfono móvil para hacerse una fotografía con dicha celebrity o bien un bolígrafo o rotulador para obtener un objeto que quede para siempre firmado con la rúbrica de la estrella. Sin embargo, hay varios nombres de la industria que dicen que no cuando les piden algunas de estas cosas.

Las razones son múltiples: desde la privacidad a la proliferación de comercio de segunda mano solo por tener la firma de alguien famoso o la necesidad o creencia de que dichos fans pueden reconectar mejor con el mundo que les rodea si se olvidan de presumir de su encuentro y simplemente disfrutan de estar charlando con dicha estrella.

Sea como fuere, aquí va una lista de nombres a quienes, si se los encuentra en alguna ocasión, no vaya a pedirle ni autógrafos ni selfis —o puede que solo una de esas dos cosas— porque es muy probable que se los niegue.

Bryan Cranston

Tal fue el éxito de Breaking Bad que Bryan Cranston, su protagonista, anunció en 2018 a través de X que dejaba de firmar autógrafos para los fans, si bien dejaba la puerta abierta para las fotografías. "Amigos, después de 18 años firmando cualquier cosa para los fans, me retiro. Estoy abrumado por las solicitudes y ya no puedo hacerlo más. Me encanta conocer a los fans y personalizaré cada foto en persona, pero eso es todo. Gracias por vuestra comprensión. Nos vemos en la calle. ¡Y nos hacemos un selfie!", dijo.

Bryan Cranston Archivo

Billie Eilish

Desde que se dio cuenta de que muchos fans no quieren su autógrafo sino vender aquello que lleva su rúbrica, Billie Eilish decidió dejar de firmar para los fans. Eso sí, dio a conocer su nueva política después de ser abucheada en 2019 tras negarse delante de los paparazzis a pararse para conceder autógrafos.

"No voy a firmar nada. Es algo que ya no hago porque solía hacerlo hasta que descubrí que lo único que hacían era vender todo lo que firmaba, así que he dejado de darla. Es como una política mía", explicó en un vídeo en Instagram, así como que está dispuesta a hacerse selfis.

La cantante Billie Eilish, en marzo de 2023. Rodin Eckenroth / Getty

Justin Bieber

"Si por casualidad me veis por ahí, quiero que sepáis que no voy a sacarme una foto [con vosotros]. He terminado con los selfis", dijo el cantante canadiense Justin Bieber en una publicación de Instagram, añadiendo después: "Lo hago ha llegado un punto en que la gente ni siquiera me saluda o me piensa como un ser humano, me siento como un animal de zoológico, y quiero ser capaz de mantener mi cordura. Soy consciente de que la gente se sentirá decepcionada, pero no le debo a nadie una foto".

Justin Bieber, en la MET Gala de 2021. Dimitrios Kambouris / Getty

Emma Watson (y Daniel Radcliffe)

Las estrellas de Harry Potter tienen dos políticas diferentes. Por un lado, Emma Watson decidió que no volvería a tomarse fotos con sus fans por un tema de seguridad. "Si alguien me hace una foto y la publica, en dos segundos se ha creado un indicador de dónde estoy exactamente", afirmó, añadiendo que, sin embargo, está más que dispuesta a interactuar con sus fans todo el tiempo que quieran y responder a todas sus preguntas sobre la saga del joven mago.

Al contrario que ella, Daniel Radcliffe considera que padece "una necesidad patológica de firmarlo todo", dado que, en sus primeros estrenos, siendo un niño, llegó a recibir insultos, gritos y abucheos porque no le permitían pararse.

La actriz Emma Watson, en septiembre de 2022. Dia Dipasupil / Getty

Paul McCartney (y Ringo Starr)

Paul McCartney no le ve la gracia a que alguien quiera una fotografía o un autógrafos suyo. "No hay nada más extraño que la cultura del famoseo, y yo no soy un fan de ella. Prefiero conocer gente y hablar con ella. Llega un punto en que anhelas la normalidad. Siempre he dicho que después de sacarte una foto te sientes un poco vacío. Es como si el intercambio fuera nada más que una especie de medallita. Creo que todos deberíamos estar más entusiasmados por tener una conversación. Así que charlemos, intercambiemos historias", afirmó el cantante de The Beatles.

Por su parte, un compañero suyo en la banda, Ringo Starr, dejó de firmar autógrafos en 2008. "No lo hago. Todos los autógrafos son de cosas que he [creado]. Una de mis pinturas o algo en lo que estoy involucrado, y [lo que se gana] se destina a organizaciones benéficas. No me sale hacerlo para que otras personas lo vendan", explicó.

El cantante Paul McCartney, en 2021. Kevin Mazur / Getty

Mark Hamill

Uno de los casos más famosos. En 2015, en plena promoción deun estreno de Star Wars, Mark Hamill se hizo viral por negarse a dar autógrafos. Poco más tarde explicaba por X que lo haría en convenciones y que no le importa en absoluto charlar con los fans. "Si pudiera saber que es un fan de verdad (y no alguien que quiere hacer dinero), firmaría toda la noche. Pero estoy cansado de ver lo que firmo en eBay en cuestión de horas", tuiteó el actor en ese momento.

Mark Hamill como Luke Skywalker en 'Los últimos Jedi' Lucasfilm

Bill Hader

Y hablando de Star Wars. Bill Hader, que le puso voz a BB-8 en la última trilogía, también puntualizó que dejó de firmar autógrafos cuando se dio cuenta de que gran parte de lo que firmaba se vendía en Internet. Aunque en su caso fue por una experiencia horrible.

"Solía firmar cosas, y una vez vi a alguien y a su hijo se acercó a mí para firmar BB-8 y eran las tres de la mañana... Este tipo mantuvo a su hijo despierto toda la noche. Y fue y le dijo a su hijo: 'Ve allí para que lo firme y yo pueda venderlo por Internet'. Así que ahora simplemente digo que no voy a firmar ninguna de estas mierdas", rememoró.

El actor Bill Hader, en abril de 2023. Jeff Kravitz / Getty

Shailene Woodley

A Shailene Woodley no le gusta en absoluto que los fans saquen sus móviles para hacerse un selfi con ella porque no cree que un selfi sea un recuerdo especial. Por eso solo se hace fotografías con los fans si está trabajando o de promoción.

"Es fácil mentir y presentar esa experiencia de una manera bidimensional diciendo 'Conocí a Shailene Woodley' cuando en realidad no me conociste. En realidad ni siquiera me preguntaste si era yo. La privacidad ya no es un derecho humano, sino un privilegio, y además solo lo es si eres consciente de que es un privilegio", afirmó.

La actriz Shailene Woodley. Dia Dipasupil / Getty

Tobey Maguire

Uno de los primeros que explicó que no concedería autógrafos debido a la proliferación de la venta de estos en Internet fue Tobey Maguire. Y era 2002 cuando lo dio a conocer. "Si un niño pequeño quiere un autógrafo, o alguien que es de verdadun fan, o si estoy trabajando en un evento, voy a firmarlo. Pero si estoy viviendo mi vida y la gente que quiere ganar algo de dinero con mi firma, pues la verdad, yo no voy a peder el tiempo para eso", dijo.

Tobey Maguire, como Spiderman. Archivo

Jennifer Lawrence

Es poner un pie en la calle y Jennifer Lawrence tiene a alguien pidiéndole un selfi. Eso dijo cuando reconocía en 2016 que a partir de entonces diría que no a dicha proposición. "Acabo de empezar a volverme realmente grosera y encerrada en mí misma. Creo que la gente se piensa que ya somos amigos porque soy famosa y sienten que me conocen, pero yo no sé quiénes son. Así que tengo que proteger mi burbuja: mi trabajo es extraño, no puedo dejar que esto se convierta en mi realidad".

Jennifer Lawrence en la promoción de 'Sin malos rollos' AP/LAPRESSE

Joaquin Phoenix

Una conversación. Eso es lo que ofrece Joaquin Phoenix cuando le reconocen por la calle en lugar de tomarse un selfi o firmar un autógrafo. "Si alguien se acerca y dice 'Oye, ¿cómo estás? Mi nombre es fulano de tal', genial. Hablaré contigo. Y si de verdad tienes curiosidad por algo, mejor", explicó el actor, quien puso un ejemplo de cómo se las gasta.

"Una mujer vino el otro día a una tienda y me dijo: 'Lo siento mucho, pero ¿podemos tomar una foto?'. Y yo le dije: "¿Sabes qué? No, no hago esas cosas, pero muchas gracias. Quiero decir, estoy aquí con dos de mis amigos y tú estabas sola y te acercaste y me saludaste. Eso fue muy valiente, así que charlemos un poco. Y fue divertido. Luego ella se fue y se compró unos calcetines y yo unos pantalones deportivos, y eso fue todo", rememoró.

El actor Joaquin Phoenix. GETTY IMAGES

Maisie Williams

“Todavía no siento que le deba nada a nadie. Así que si un día no quiero hacerme una foto, no tengo problema en decir que no". Esas fueron las palabras de Maisie Williams, quien aclaró que no entiendo que todo se reduzca a tomarse un selfi. "Si de verdad me encantase lo que hace alguien, no querría una foto. Lo que me gustaría es pasar el rato con esa persona", añadió.

Maisie Williams en 'Juego de tronos' HBO

Jonah Hill

Una táctica que utiliza Jonah Hill —y que, por cierto, también le funciona a Steve Martin— para no dar autógrafos es la de llevar casi siempre que pueden encima unas tarjetas de visita. Y, además, las del intérprete de Supersalidos o El lobo de Wall Street están customizadas. "Me encontré con Jonah Hill y fue una decepción total", se puede leer en una de las que reparte.