Pink, Megan Fox o Kate Hudson: 'celebrities' que crían a sus hijos con género neutro

Como reza el refrán, hijos y hogar son la única verdad. Y algunas celebrities se lo han tomado al pie de la letra a la hora de educar a sus pequeños. Las certidumbres que tienen en su día a día se han trasladado a la forma en la que han decidido criar a sus hijos e hijas, donde a veces el único imperativo es que sean lo más felices posibles.

Además, entendiendo que no son son sus dueños, sino meros guías para la vida que les espera, les muestran desde el primer día todos los caminos de forma que sean ellos y ellas quienes decidan tomar el suyo propio. Y eso en ocasiones también significa dejarles elegir con qué género se sienten más identificados,

De ahí que varias celebrities, con Angelina Jolie y su hijo Shiloh, de género fluido —aunque hubo una época en la que prefería que se le llamara John—, a la cabeza, estén determinadas a criar a los reyes y reinas de su casa sin las presiones de los estereotipos de género, permitiéndoles seguir sus propios intereses para que sean estos y estas quienes decidan en el futuro cómo se sienten mejor y qué pronombres utilizar a la hora de referirse a ellos y a ellas.

Megan Fox

Megan Fox siempre ha animado a sus tres hijos, Noah, Bodhi y Journey a ser quienes quieran ser, especialmente en el caso del primogénito. Megan ha afirmado que Noah "comenzó a usar vestidos cuando tenía más o menos dos años", por lo que compró multitud de libros que "abordaban estas cosas" para aprender.

"Algunos de los libros están escritos por otros niños transgénero. Algunos tratan sencillamente sobre cómo puedes ser un niño y usar un vestido [fue fotografiado con cinco años disfrazado de la protagonista de Frozen] y que puedes expresarte a través de tu ropa sobre cómo quieres", le dijo Megan a Glamour UK.

"Desde que eran pequeños he incorporado esas cosas a sus vidas diarias para que ninguno se sienta raro, extraño o diferente. No puedo controlar las cosas que a otros niños, que van a la escuela con ellos, les han enseñado y que luego les repiten. Pero estoy muy orgullosa de mis hijos", continuó, así como en una entrevista con The Washington Post detalló: "Nacieron para ser quienes son, y es mi trabajo apoyar ese proceso, no involucrarme y microgestionarlos y moldearlos en lo que yo crea que son".

Megan Fox Europa Press

Emily Ratajkowski

Aunque a día de hoy se refiere a Sylvester Apollo Bear, su hijo, nacido en marzo de 2021, con los pronombres masculinos, Emily Ratajkowski ya especificó durante su embarazo que tanto ella como su entonces marido, Sebastian Bear-McClard, tenían claro que dejarían que fuera él quien decidiese su género cuando cumpliese la mayoría de edad.

"Cuando mi marido y yo les hemos contado a nuestros amigos que estoy embarazada, la primera pregunta que hacen después del 'Felicidades' casi siempre es: '¿Y sabéis lo que queréis que sea [niño o nña]?'. Pero a nosotros nos gusta responder que no sabremos el género de nuestro hijo hasta que tenga 18 años y que solo entonces nos lo hará saber", afirmó.

Emily Ratajkowski en 2015 Charley Gallay (Getty Images)

P!nk

A Pink no le gusta usar etiquetas, ya sean para ella misma o para alguno de sus dos hijos. La cantante, sin embargo, ha declarado que está intentando fomentar un entorno de género neutral para sus pequeños a medida que crecen, con la esperanza de que sepan que pueden ser lo que quieran, independientemente de lo que diga la sociedad.

"Siento que la neutralidad de género es en sí misma una etiqueta y yo no las quiero. No me gustan las etiquetas en absoluto", le confesó a la revista People en 2018. Asimismo, ha llegado a rememorar cómo su hija Willow, que ahora tiene 12 años, le comentó siendo pequeña que quería casarse con una mujer africana y que ella le hizo ver que era algo de lo más normal.

Asimismo, explicó que le parecía increíble y una muestra de "progreso" que en el jardín de infancia al que llevaba a sus pequeños el cuarto de baño tuviese por fuera escrito "Género neutral - Cualquiera".

La cantante Pink, durante un concierto en octubre de 2023. Christian Petersen/Getty

Kate Hudson

Tras darlela bienvenida a su tercer bebé, una niña llamada Rani, Kate Hudson habló sobre el "enfoque sin género" que ha adoptado para criar a todos sus hijos y cómo haría lo propio con Rani.

"[Tener una hija] No cambia en general mi idea, pero es cierto que hay una diferencia. Aun así creo que siempre vas a criar a tus hijos de forma individual, sin importar el género. Todavía no sabemos con qué se identificará ella. Diré, eso sí, que, por ahora, es increíblemente femenina en su energía, los sonidos que hace y su forma de ser. Y muy diferente a los chicos", detalló.

La actriz Kate Hudson.

Olivia Wilde

Olivia Wilde asegura que, activamente, está tratando en el día a día que sus hijos rechacen los roles de género tradicionales de manera que no desarrollen "barreras mentales artificiales" que limitan lo que las personas pueden y no pueden hacer.

"Animo a mi hija constntemente a que se enorgullezca de su amor por Spiderman y por el Power Ranger azul en lugar del Power Ranger rosa. Esto no significa que le impida jugar con su colección de muñecos bebés, que le encantan. Pero sí, lo cierto es que trato de asegurarme de que ninguno de mis hijos se meta a sí mismo en categorías binarias. Creo que es trabajo de los padres, y es algo de lo que no era tan consciente antes de tener hijos", escribió Olivia en un artículo para la NBC.

La actriz y directora Olivia Wilde.

Bryce Dallas Howard

Bryce Dallas Howard explicó que ella y su esposo Seth Gabel mantienen a sus hijos con género neutral después de que su pequeña Beatrice Jean les pidiera dejar su cabeza rapada todo el tiempo.

"Así lo hice. Ha estado rapada mucho tiempo, así que su género era algo poco evidente, pero está bien, no hay ningún problema. La verdad es que esperar para que sea ella quien me dirija en alguna dirección llegado el momento", confesó.

Gwen Stefani

"A mí me gusta decir es que ser única y original es lo que me hace feliz, y quiero que eso se les contagia a ellos", dijo Gwen Stefani a Entertainment Tonight en 2015 sobre sus tres hijos, explicando que días antes se habían hecho las uñas. "Le dije a Kingston: '¿Estás seguro de que quieres pintarte de rosa las uñas, porque mañana vas a ir a la escuela? ¿No te vas a avergonzar? Y él me dijo: 'No, no me importa; es un color genial'".

"Es realmente importante, más que cualquier otra cosa, que no te convenzan, que te mantengas firme y puedas ser fuerte con respecto a lo que sientes. No quiero que intenten ser como el resto porque, al menos a esa edad, todo el mundo quiere tener lo mismo que los demás, y eso no me va. Aunque si quieren, lo apoyaré, claro. Lo único que quiero es que sean felices. La vida es muy corta y se pasa muy rápido", afirmó.

Otras 'celebrities'

Asimismo, otras grandes personalidades que se han pronunciado sobre cómo educan a sus hijos e hijas alejados de los roles de género son la cantante Adele, las actrices Zoe Saldaña y Halle Berry o el actor Dean McDermott.