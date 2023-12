Selena Gomez defiende su relación con Benny Blanco tras las críticas en redes

Desde que saliese a la luz recientemente que Selena Gomez había encontrado de nuevo el amor junto al productor musical Benny Blanco, su Instagram, así como las redes sociales, se habían llenado de comentarios sobre él, afirmando que no era alguien "digno" de la actriz y cantante. Y ella ha optado por zanjar el debate.

Gomez, que previamente salió con hombres como Justin Bieber o The Weeknd y a quien se le relacionó en su momento con Joe Jonas o Taylor Lautner, ha defendido a Blanco de quienes consideran que no tiene el estatus suficiente para salir con ella.

"Él lo es todo para mí en mi corazón", ha escrito la intérprete de Solo asesinatos en el edificio o Spring Breakers después de haberle dado a Me Gusta a un par de publicaciones en las que se daba a conocer el nombre de su nueva pareja desde hace seis meses y que desencadenó la oleada de críticas.

La autora de éxitos como Ice cream, Lose you to love me o Love you like a love song se ha tomado su tiempo para responder a varios de los comentarios poco positivos que había recibido, afirmando que el productor musical es "lo mejor" que le ha "pasado en la vida", además de añadir que "mejor que cualquier" con quien haya estado "en cualquier momento".

Además, Selena contestó a otro usuario que le increpaba sobre cómo Benny Blanco significaba una bajada de nivel con respecto a sus anteriores parejas. "Jamás voy a permitir que palabras como las tuyas guíen mi vida... Si no podéis aceptarme en mi etapa más feliz, entonces no estéis en mi vida en absoluto", zanjó.

Por último, Gomez insistió ante otra persona que le había comentado que Blanco le ha "tratado mejor que ningún otro ser humano jamás y que "nunca más" iba a volver a salir con "un maldito crío", aunque no especificó a cuál de sus anteriores relaciones se refería.

Desde que salió a la luz la noticia de su relación con Benny, con quien ha trabajado en diferentes canciones desde 2015 y que se había vuelto muy cercano a ella conforme pasaban los años, Selena Gomez ha compartido varias imágenes en stories con él, dejando patente que no le importa lo que piensen algunos seguidores de su amor.