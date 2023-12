Se descubre por qué Pablo de Grecia, sobrino de la reina Sofía, lleva un parche en el ojo

Ya se sabe por qué Pablo de Grecia, cabeza de la corona helena desde el fallecimiento de su padre, Constantino, en enero pasado, lleva un parche en el ojo izquierdo.

El sobrino carnal de la reina Sofía y primo hermano de Felipe VI acudió con su mujer, la millonaria Marie Chantal Miller, a la última entrega de los British Fashion Awards, en Londres.

Allí, explicó el joven aspirante a rey por qué lleva tapado su ojo izquierdo a la manera más vistosa, con un parche, eso sí, a juego con el esmoquin que lucía.

Posteriormente a ese momento, el pasado 4 de diciembre, Pablo ha contado en sus redes sociales que ha tenido que entrar en quirófano para someterse a una operación en el ojo: "Muchas gracias por su amable interés y deseos", comienza el breve mensaje en inglés y en griego, que ha compartido a través de sus perfiles oficiales.

"Hace una semana me sometí a una cirugía de retina en Londres. La cirugía fue exitosa, pero no se me permite viajar por un tiempo", añade Pablo de Grecia en su mensaje.

Su mujer, por su parte, con la que lleva casi 30 años casado, fue la primera que dio a conocer el nuevo aspecto del príncipe. "Esperemos que sea un look temporal. Pero me parece que está bastante mono", escribió Marie Chantal.