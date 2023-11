Sarkozy narra su trato con los reyes: "Vi en Letizia que tenía sus propias convicciones y que no estaba dispuesto a renunciar a ellas"

Nicolas Sarkozy fue presidente de Francia entre 207 y 2012. La editorial Alianza publica en español su primer libro, Los años de las luchas, en el que describe su gestión política en el Eliseo y recuerda sus muchos contactos con otros mandatarios extranjeros, entre ellos, los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, entonces en el trono, y Felipe y Letizia, príncipes de Asturias y sucesores de la corona.

El libro incluye una serie de fotografías personales del autor y de su familia, como su actual mujer, la modelo y cantante, Carla Bruni. También imágenes de sus encuentros con líderes internacionales, entre ellas, una en el palacio real de la cena que tuvo lugar durante su visita a nuestro país, en abril de 2009, en compañía de Bruni, y en la que la pareja presidencial aparece con los reyes, los príncipes de Asturias vestidos todos de gala.

El expresidente galo (París, 1955) señala en el capítulo correspondiente a su visita a nuestro país (página 109) que siempre "he sentido un gran afecto por España. Nunca he comprendido, ni aceptado, esa especie de condescendencia que a menudo he observado en nuestras élites respecto a la península Ibérica".

El expresidente le presenta a su esposa a Rodríguez Zapatero en su visita a España. Alberto Martín / EFE

Confiesa, además, el exmandatario que "Madrid es una de las ciudades europeas que más me gustan. Podría vivir allí tranquilamente".

De entre sus revelaciones escritas, destacan las que hacen referencia a los reyes Juan Carlos y Sofía, con quienes almorzaron Sarkozy y Carla Bruni nada más aterrizar en España. "La reina Sofía se mostraba atenta, solícita: hacía gala de una dignidad en absoluto artificiosa y se mostraba infinitamente más reservada que su marido (....) Las relaciones entre ambos monarcas nos parecieron bastante tensas, aunque ello fuera más una sensación que una información revelada".

No interpretó de la misma manera la relación entre los príncipes de Asturias, ni entre Letizia y su suegro, durante la cena de gala en el palacio real: "La futura reina de España se mantenía en su sitio con una gracia notable y mucha contención. Aquella experiodista se preparaba con tesón para su futuro papel de reina; se la veía aplicada y seria".

Y prosigue el párrafo: "Pero yo percibí, por algunos de sus comentarios, que al mismo tiempo tenía sus propias convicciones y que no estaba dispuesto a renunciar a ellas. El futuro rey Felipe estaba muy atento a las reacciones de su esposa. Solo tenía ojos -literalmente- para ella. Le vi muy cercano y atento a todo lo que decía su mujer. Era un marido enamorado y daba gusto verlo".

A Sarkozy le pareció 'obtuso' que quisieran comparar a su mujer con Letizia Ortiz. Chema Moya / EFE

Sarkozy no se queda en esta descripción, sino que entra a valorar el trato de la princesa con su suegro: "Por el contrario, la relación de Letizia con el rey, su suegro, no me pareció ni de confianza ni de afecto. Constaté claramente una reticencia, sin duda recíproca".

Sarkozy usa un tono entre irónico y desconfiado para hablar de cómo la prensa nacional abordó el encuentro entre Carla Bruni (41 entonces) y Letizia (37). "Los medios de comunicación se centraron en una competición bien distinta: la que ellos mismos habían organizado por su cuenta entre la esposa del heredero Felipe de Borbón -Letizia Ortiz- y Carla. Se trataba de saber cuál de las dos mujeres sería la más elegante, la más carismática; cuál quedaría, a fin de cuentas, por encima de la otra".

El expresidente no se anda por las ramas al calificar la actitud de la prensa. "Aquello era algo un poco obtuso y bastante machista. La prensa española dedicó al asunto todas sus portadas. No importaba nada más que la apariencia, cuando lo cierto es que ambas habrían tenido no poco que decir en términos de visión e inteligencia". Y remata su visión: "A estas alturas, ninguna de las dos necesitaba acreditar su vivacidad mental".

Carla Bruni y Nicolás Sarkozy se casaron por lo civil en 2008. EFE

El libro vuelve continuamente a la figura de Carla Bruni (Roma, 1968), cuyo matrimonio con el expresidente, cuando este aún estaba en el Eliseo, fue muy criticado. "Carla hacía honor a Francia y aquel día asumió los deberes de su cargo con aplicación, rigor y excelencia, al igual que hizo todos y cada uno de los días de mi mandato presidencial".

Precisamente, durante su viaje conjunto a España tiene lugar uno de los momentos más hilarantes de la pareja. El expresidente cuenta que la cena de gala se alargó mucho y ya en el coche que los trasladaba al palacio del Pardo a pernoctar, su mujer se sentía muy incómoda por la presión del vestido sobre su hombro, con lo que le pidió a su marido que lo aflojara. "Al final, por pura torpeza lo rompí. Nos dio un ataque de risa pensando que alguien pudiera vernos en aquella situación lamentable: Carla con el vestido medio abierto y yo con la pajarita desenganchada y por si fuera poco, el botón del cuello de la camisa arrancado, víctimas ambos de la 'delicada' operación".