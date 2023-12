El rapero Puff Diddy, acusado nuevamente de tráfico y abusos sexuales a una menor

Sean Combs, más conocido como Puff Diddy, ha sido acusado de violar en grupo y traficar sexualmente a una colegiala de 17 años, según un nuevo informe judicial al que han tenido acceso desde el portal Page Six. Se trata de la cuarta acusación de agresión sexual presentada contra el empresario musical en apenas tres semanas.

En esta nueva demanda, una mujer, por ahora anónima, ha afirmado que en 2003, cuando tenía 17 años, fue drogada y violada por Combs, su antigua mano derecha, Harve Pierre, y otro hombre, aún sin identificar. En la acusación se ha adjuntado una fotografía en la que la joven está sentada en elregazo del rapero, que entonces tenía 34 años.

La mujer afirma que la agresión la dejó sufriendo "una importante angustia emocional y sentimientos de vergüenza que han tenido consecuencias en su vida y sus relaciones personales durante 20 años". Además, explica los hechos, ocurridos mientras estaba en la escuela secundaria.

Según su versión, estaba con varias amistades en un club en Detroit, en Michigan, cuando conoció a Pierre, quien le dijo que estaba "buena", insistiendo en que a su "mejor amigo" y "hermano" Combs seguro que le encantaría conocerla. Acto seguido le llamó y Diddy la convenció para que volara a Nueva York con Pierre.

Aunque ella accedión, agrega que fue obligada a darle sexo oral a Pierre, quien había estado fumando crack, antes de coger un vuelo al aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey. Al aterrizar, añade, la llevaron al estudio de grabación Daddy's House, donde Combs, Pierre y un tercer agresor, que había venido en el avión con ella, le inyectaron drogas y la emborracharon.

"A medida que avanzaba la noche, la Sra. Doe [nombre ficticio], de 17 años, se emborrachó cada vez más, hasta el punto de que no podría haber dado su consentimiento para tener relaciones sexuales con nadie, y mucho menos con alguien que le doblaba la edad", se puede leer en el documento.

Este continúa explicando que primero fue Combs quien la violó en un baño de los estudios, quitándole a la fuerza la ropa interior. "Mientras estaba en el estudio, la Sra.Doe fue violada en grupo por el señor Combs, el tercer agresor y el señor Pierre, en ese orden", agrega, así como detalla que mientras el señor Combs la violaba, "él se quejaba de que no podía 'correrse' a menos que ella le pellizcara los pezones tan fuerte como pudiera".

Para acabar, la mujer añade que no se dio cuenta de que el segundo hombre había comenzado a violarla, solo que gritaba que parase. Tras él, Pierre violó y la obligó "violentamente a darle de nuevo sexo oral, durante el cual la Sra. Doe se ahogaba y luchaba por respirar". "Cuando el Sr. Pierre terminó, dejó a la señora Doe sola en el baño, cayendo en posición fetal y tumbándose en el suelo. Le dolía la vagina", se lee en el documento.

Este acaba afirmando que ella "apenas podía ponerse de pie" y que la ayudaron a subir a un automóvil que la llevó de regreso al aeropuerto. Termina explicando que tiene recuerdos "limitados" de haber regresado a Michigan debido a las drogas. Además, se han adjuntado cuatro fotografías que prueban que ella estuvo en el estudio ese día.

Esta se produce muy poco después de que resolviese la primera demanda, presentada por su expareja durante una década, la cantante Cassie, por una suma no revelada —ella lo había acusado tanto de forma oficial como pública de violación y abusos físicos durante el tiempo que estuvieron juntos—.

Asimismo, unos días más tarde, una mujer llamada Joi Dickerson-Neal afirmó que Combs, enel año 1991, cuando ella era una estudiante, la drogó, la violó, grabó el suceso sin su consentimiento y se lo mostró a otras personas. Luego llegaría una tercera.

Tras conocer la nueva demanda, Puff Diddy se ha mostrado contrariado y molesto y ha emitido una declaración al citado medio —que ha colgado inmediatamente en su Instagram— en la ha arremetido contra lo que cree que es una persecución contra su persona.

"Suficiente. Se acabó. Durante las últimas semanas, me he sentado en silencio y he visto a la gente intentar asesinar mi carácter, destruir mi reputación y mi legado. Personas que buscan un día ganar dinero rápido han hecho horribles acusaciones en mi contra. Me vais a permitir ser absolutamente claro: no he hecho ninguna de las cosas terribles que se alegan. Y voy a luchar por mi nombre, mi familia y por la verdad", ha dicho.