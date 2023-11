Desde las acusaciones contra el rapero y productor musical Puff Diddy que presentó ante la justicia la semana pasada su expareja, la cantante Cassie, en las que hablaba de violación, abusos físicos continuados e incluso trata de personas, por haberla obligado a mantener relaciones sexuales con otros hombres, el mundo de las celebrities está dando la espalda a Sean Combs, su verdadero nombre.

Y es que muy poco antes de que salieran a la luz los documentos que ha llevado ante el tribunal quien fuera su pareja durante 13 años, Puff Diddy celebraba en Londres su 54º cumpleaños, a primeros de este mismo mes. Y lo hizo rodeado de grandes nombres de la industria, que no dudaron en fotografiarse con él y subirlo a sus redes sociales.

Sin embargo, a raíz de la ya famosa demanda, tanto la cantante Janet Jackson como la supermodelo Naomi Campbell, que estuvieron en dicha celebración, han decidido eliminar de sus cuentas de Instagram las instantáneas que se tomaron con el rapero, así como han preferido no hacer declaraciones sobre si siguen manteniendo relación con su amigo.

Asimismo, la cantante Kesha, que en su momento también demandó a su productor, Dr. Luke, por abusos sexuales y sumisión química, se ha posicionado, ha decidido mostrarle su apoyo a Cassie a través de su música enla última actuación que ha dado, este fin de semana, en Los Ángeles.

En una de sus canciones más famosas, Tik Tok, la artista realizó un cambió que no pasó desapercibido para sus fans, ya que se trata del primer verso de la misma, que dice "Wake up in the mornin' feelin' like P. Diddy. Es decir: "Me desperté por la mañana sintiéndome como P. Diddy".

Sin embargo, tanto en esa actuación como en la que dio al día siguiente en Oakland, la artista canta "Wake up in the morning' feelin' just like me" ["Me desperté por la mañana sintiéndome un poco yo misma"]. Kesha se ha posicionado rápidamente, dado que en otros vídeos de sus actuaciones antes de la demanda de Cassie aún mantenía el verso original en sus conciertos.