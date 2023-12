El PP vaticina que Podemos va a "desangrar" al Gobierno al 'estilo Junts'

La reacción desde la oposición a la decisión de Podemos de romper con Sumar e irse al grupo mixto no se han hecho esperar. El PP admite que todo lo que pueda perjudicar a Pedro Sánchez, que en este caso cogobierna con la formación de Yolanda Díaz, le beneficia como principal fuerza de la oposición. Sin embargo, advierte de que ello complicará "aún más la vida parlamentaria" y augura que Podemos irá a "desangrar" al Gobierno al estilo de Junts.

La principal lectura que sacan del desafío de la formación de Ione Belarra a Yolanda Díaz es que ahora Podemos va a seguir "tirando del intestino" de Sánchez, a quien presionará en cada una de las votaciones para sacar adelante sus propuestas. Del mismo modo que ha hecho Junts acordando la amnistía o una mesa negociadora con verificador en el extranjero con el PSOE, el PP apunta a que la formación morada tratará de recuperar a su electorado -arrebatándoselo a Sumar- sacando iniciativas adelante a cambio de sus votos. Y en base a la experiencia pasada, los populares dan por descontado que Sánchez cederá como ya hizo en parte para sacar adelante su investidura.

Asimismo hay quienes añaden un segundo objetivo a batir. Además de recuperar la relevancia, que ellos mismos denuncian que habían perdido al anexionarse a Sumar, los cinco diputados -y en especial Pablo Iglesias fuera del hemiciclo- querrían "destruir" a Yolanda Díaz desde el Grupo Mixto por haber censurado a Irene Montero. Esta es la segunda lectura de quienes ya conocían la noticia de antemano.

Los populares solo contemplan que Podemos vote junto a ellos en el Congreso en el caso de que no acepten sus enmiendas a proyectos o no consigan el apoyo de Sánchez en determinadas cuestiones. "No sabemos cuál será su sentido del voto". Lo que sí consideran es la opción de que los cinco diputados apoyen en un futuro una moción de censura contra el Gobierno.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha censurado la inestabilidad del Ejecutivo que se conformó hace apenas dos semanas. "¡Qué poco le ha durado el grupo parlamentario a Yolanda Díaz! Esta es la consistencia de la coalición sobre la que reside la gobernabilidad de España. Sumar empieza la legislatura restando apoyos y diputados".

También el vicesecretario Institucional, Esteban González Pons, ha cuestionado que "de esta división salga la grieta que acabe matando al Gobierno socialista". Por su parte el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo ha ironizado con que llevan "más crisis de gobierno que días de Gobierno" de Pedro Sánchez. También en los pasillos, la vicesecretaria de Organización, Carmen Fúnez, ha tildado al Gobierno de "provisional" y ha asegurado que la salida de Podemos de Sumar complicará la legislatura de Sánchez: "Hasta ahora, Sánchez tenía que llamar a Puigdemont, Junqueras, Ortuzar y tenía que ponerse de acuerdo con la vicepresidenta Díaz, pero a partir de hoy también tiene que llamar a Ione Belarra" para llegar a acuerdos.