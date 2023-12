Del "pajarito" de Maduro al "¡exprópiese!" de Chávez... los diez momentos más bizarros de Maduro y Chávez al frente de Venezuela

Se cumplen 25 años de la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela. Fue el 6 de diciembre de 1998 cuando logró su primera victoria en las urnas. Los venezolanos decidieron confiar en aquel joven militar que en 1992 lideró un fallido golpe de Estado.

Chávez gobernó el país entre 1999 y 2013. Fue reelegido por los venezolanos hasta en tres ocasiones, antes de morir el 5 de marzo de 2013. Las urnas decidieron que le sucediera su vicepresidente, Nicolás Maduro. De modo que el chavismo lleva ya 25 años dirigiendo Venezuela. La oposición, con diferentes candidatos, lleva todo este tiempo intentando llegar al poder. Pero no lo consigue.

Este cuarto de siglo y la personalidad de los dos líderes venezolanos ha dado para muchos momentos y muchas frases que podríamos calificar de bizarros. Estos son algunos de ellos.

"¿Por qué no te callas?"

El primero, acaso el momento más famoso en España del líder venezolano, lo protagonizó en realidad el hoy rey emérito Juan Carlos I. Fue el 10 de noviembre de 2007, durante la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, en Santiago de Chile. "¿Por qué no te callas?", le dijo el monarca a Chávez como reprimenda tras las reiteradas interrupciones que este realizaba a la intervención del presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

"Huele a azufre"

La inquina de Chávez por los Estados Unidos llevó a lanzar duras y repetidas invectivas contra sus mandatarios. "Ayer vino el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía", dijo en 2006 ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en referencia al entonces presidente de EE UU, George W. Bush:

"Mr. Danger"

Contra Bush de nuevo, fue mucho más explicito desde Caracas: "Come here, mister Danger, cobarde, asesino, eres un genocida, eres un alcohólico, eres un borracho, eres un inmoral, eres lo peor, mister Danger, eres un enfermizo, lo sé personalmente".

Era el 19 de marzo de ese 2006 cuando Chávez se explayó contra el mandatario estadounidense: "Eres un ignorante, burro, hombre enfermo, inmoral, cobarde, mentiroso, genocida, mataniños, borracho, ridículo. Ah, mister Danger, te metiste conmigo pajarito y entonces yo te voy a recordar desde acá desde las sabanas de Apure donde los llaneros le hicieron morder el polvo a los imperialistas que aquí vinieron. Te lo voy a decir en verso, mister Danger, en un verso que es de Cantaclaro: yo soy como el espinito mister Danger, que en esta sabana florea, le doy aroma al que pasa y espino al que me menea".

"Señora canciller, se puede ir a..."

Con su presidente y con el país en general. "Váyanse al carajo yanquis de mierda que aquí hay un pueblo digno, aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda, váyanse al carajo 100 veces, aquí estamos los hijos de (Simón) Bolívar, de Guaicapuro (líder indígena local) y de Tupac Amarú. Nosotros estamos resueltos a ser libres", dijo el líder venezolano el 11 de septiembre de 2008.

Al carajo o a otro lugar mandó Chávez a Angela Merkel. El presidente de Venezuela descalificó a la jefa del Gobierno alemán, de la que dijo era la "derecha alemana, la misma que apoyó a Hitler y la misma que apoyó el fascismo". La frase comienza con un "señora canciller, se puede ir a...", aunque (machista) prefirió no acabarla:

En sus discursos, Chávez "disparó" contra EE UU, contra sus gobernantes y contra el capitalismo. "Si el clima fuera un banco capitalista ya lo habrían salvado los Gobiernos ricos", dijo en 2009, durante la cumbre de Copenhague sobre el cambio climático. O en 2011: "No sería extraño que en Marte haya habido civilización, pero a lo mejor llegó allá el capitalismo, llegó el imperialismo y acabó con ese planeta".

"¡Exprópiese!"

Finalmente, lo que pasó el 7 de febrero de 2010. Acompañado del alcalde de Caracas, Chávez caminaba por el centro histórico de la ciudad rodeado de cámaras de televisión. Al ver un edificio en la esquina de la Plaza Bolívar preguntó: "¿Y ese edificio de ahí?". Le explicaron que era un inmueble con comercios de joyería, a lo que Chávez contestó diciendo: "¡Exprópiese!".

"Y de repente entró un parajito, chiquitico"

Nicolás Maduro va camino de cumplir once años al frente de Venezuela. Primero como vicepresidente de Chávez y luego como presidente, también su mandato ha estado adornado de frases y momentos literalmente extraordinarios, esto es, de parlamentos poco ortodoxos o poco frecuentes en los líderes políticos.

Como cuando mencionó al pajarito que le hablaba y era el espíritu de Chávez: "Y de repente entró un parajito, chiquitico. Y me dio tres vueltas aquí arriba. Se paró en una viga de madera aquí. Empezó a silbar... Y también le silbé pues. Si tú silbas yo silbo, entonces silve. El pajarito me vio raro. Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Yo sentí el espíritu de él (Chávez). Lo sentí allí como dándonos una bendición".

Días después, el pajarito le volvió a visitar. Y Maduro lo contó durante una celebración del nacimiento de Hugo Chávez. El comandante está feliz:

Hay una línea que une Venezuela con España, que pasa por Canarias. La peripecia del país y de sus líderes ha sido seguida con enorme interés por la prensa española. En 2017, Jordi Évole le entrevistó para "Salvados". A Maduro no le gustó la entrevista. "Fue un interrogatorio... le faltó darme cachetadas", dijo el presidente:

El presidente venezolano intentó burlarse del gobierno norteamericano y se equivocó cuando los comparó con el Grinch ese ser que está contra la Navidad. Pero Maduro habló de los Gremlins y tuvo que ser corregio por el público:

Más gracia tuvo en 2015 cuando se inventó la expresión "The father of the pelucons" para referirse al entonces presidente de EE UU, Donald Trump:

A Jesús "lo crucificó el imperio español"

Nicolás Maduro se ha declarado cristiano en más de una ocasión. Y al reivindicar a Jesucristo, llegó a asegurar que "lo crucificó el imperio español":

Cuando el Vaticano eligió como sumo pontífice a Francisco, Maduro lo celebró. Aquello era, según él, más de lo que parecía: "Nosotros sabemos que nuestro comandante ascendió hasta esas alturas, está frente a frente a Cristo. Alguna cosa influyó para que se convoque a un Papa sudamericano, alguna mano nueva llegó y Cristo le dijo: llegó la ahora de América del Sur. Así nos parece".