Almejas, besugo, lombarda... los alimentos típicos de Navidad que más se han encarecido este año

La Navidad es una época de gasto en la que las familias hacen un desembolso importante, tanto por la compra de los regalos como por la adquisición de los alimentos de los menús navideños. En este sentido, una queja recurrente de los consumidores es que estos productos suben su precio justo antes de estas fechas.

Más aún, en el actual contexto inflacionista, los alimentos son de los más perjudicados: el aceite, el azúcar, las patatas, el arroz y algunas carnes no han parado de subir en los últimos meses, por lo que los consumidores ya se hacen a la idea de que, este año, el precio de la comida navideña podría superar los máximos del año pasado.

Precisamente, para comprobar esta tendencia, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realiza cada año un Observatorio de Precios de Navidad, cuyo objetivo es vigilar la evolución de los precios de 16 productos de alimentación típicos de las fechas navideñas o de mayor calidad con gran demanda en estas fechas.

Así, según los datos del primer muestreo de los tres previstos, ya se constata que los precios repiten en los máximos del año pasado, con un incremento medio del 0% frente a las subidas del 8% en 2021 y del 5,2% en 2022. No obstante, OCU advierte de que la mayoría de los precios de los productos de la cesta navideña se mantienen en máximos históricos.

Los próximos seguimientos se llevarán después del puente de la Constitución y los días previos a la Nochebuena con el objetivo de seguir la evolución de los precios de estos productos en mercados municipales, supermercados e hipermercados de Albacete, Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza, Málaga y Murcia.

Alimentos que se han encarecido

Los 16 productos que componen esta cesta navideña son: cordero lechal para asar por cuartos, redondo de ternera, pularda, pavo, jamón ibérico de cebo al corte, lombarda, piña, besugo, lubina de acuicultura, merluza al corte, angulas, langostinos cocidos, percebes gallegos, almejas y ostras, y la granada.

Si bien en su conjunto los precios se han mantenido, el comportamiento de los distintos productos ha sido dispar, puesto que siete de los 16 productos se han encarecido. Se trata de las almejas (23%), el besugo (11%), la lombarda (7%), el pavo (6%), el redondo de ternera (5%), la piña y los percebes gallegos (1%).

Por el contrario, también son siete los productos que bajan de precio: la lubina y la merluza (-13%), los langostinos (-12%), la pularda (-7%), las ostras (-5%), la granada (-5%) y las angulas (-1%). Según el estudio, solo dos productos mantienen su precio igual que en 2022, el jamón ibérico de cebo y el cordero lechal.

Esta primera toma muestra que no hay un aumento claro respecto a los precios de la pasada Navidad, cuando se marcó un máximo histórico. Ahora bien, OCU incide en que el hecho de que no haya subidas evidentes no significa que haya buenos precios, sino que difícilmente pueden superarse los niveles tan elevados de 2022.

De hecho, la organización apunta que, si nos fijamos en la evolución desde 2015, se registra una subida media de más del 44%. Y es que muchos de estos alimentos en los últimos años han estado más caros de lo que nunca:

El besugo o las almejas han disparado su precio entre 2022 y 2023 a valores inusitados.

El cordero, la merluza, los percebes e incluso la lombarda han subido en torno a un 50% en estos 9 años.

Solo la pularda y la lubina han mantenido un precio estable y más ajustado a lo largo del tiempo.

OCU advierte que con los precios en máximos históricos desde hace años, de nuevo esa Navidad las cenas serán de las más caras de los últimos años. Las subidas más importantes se dan en productos con una oferta más reducida de lo habitual y con fuerte demanda en este tiempo.

Ante este panorama, la organización recomienda llevar a cabo una buena planificación de las cenas navideñas, adelantar las compras, aprovechar las ofertas o sustituir los productos más caros por otros más asequibles.