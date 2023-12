Planes para el superpuente de diciembre: 'Rigoletto' envuelto en polémica, danza contemporánea de Taiwán y un Lope inédito

Ópera. 'Rigoletto' en el Teatro Real

Rigoletto, de Giuseppe Verdi, es uno de los valores seguros en cualquier temporada de ópera del mundo, y el Teatro Real ha decidido ubicar este título en el mes de diciembre, con un total de 22 funciones, para que ningún aficionado, autóctono o visitante, se quede sin verla.

Adela Zaharia y Ludovic Tézier en una escena de 'Rigoletto' en la nueva producción del Teatro Real del Real fotografia

La producción estrenada el fin de semana pasado llega envuelta en polémica, debido a una puesta en escena de Miguel del Arco que provocó una notable controversia entre el público. En realidad, los aspectos más escandalosos tienen más que ver con la coreografía firmada por Luz Arcas, que ha insertado a quince bailarinas en la dramaturgia aportando una presencia femenina en la acción. Una serie de movimientos con clara impronta sexual -habituales, por otra parte, en los espectáculos de la coreógrafa malagueña-, ejecutados de manera compulsiva por las bailarinas, generan cierta distorsión con la música de Verdi, sobre todo en páginas tan conocidas como el aria La donna è mobile.

Javier Camarena interpreta al Duque de Mantua en la nueva producción del Teatro Real del Real fotografia

Pero más allá de ese aspecto, y alguna otra licencia de la mano del director escénico, asistimos al drama verdiano en una espaciosa escenografía de Sven Jonke que se abre espectacularmente en la primera escena, retirando una inmensa tela flotante. Tras ello aparece un escenario de montículos entre los que se desarrolla buena parte de la acción. En el segundo acto se ofrece un audaz juego de telones fragmentados para desarrollar la historia, siempre bajo la iluminación de Juan Gómez-Cornejo; mientras que en el último contemplamos un impresionante paisaje onírico de tremenda fuerza.

Saludos tras el ensayo general de la ópera 'Rigoletto' de Giuseppe Verdi Adolfo Ortega

El apartado musical está cubierto inmejorablemente por un plantel de cantantes de primer nivel, entre los que destaca el barítono Ludovic Tézier, un auténtico especialista en el papel del jorobado Rigoletto. Los tenores Javier Camarena y Xabier Anduaga -joven valor donostiarra que no deja de asombrarnos- se encargan de ofrecer brillo al Duque de Mantua; y las sopranos Adela Zaharia y Julie Fuchs dan vida a Gilda, a la que Rigoletto mantiene oculta en una especie de madriguera con jardín vegetal.

Nicola Luisotti dirige magníficamente a la Orquesta y Coro titulares del Teatro Real, que están espléndidos recreando una partitura realmente colosal, donde drama y música se dan la mano como sólo el genio de Verdi supo conseguir. ¡No se la pierdan!

Cuándo y dónde: Hasta el 2 de enero de 2024 | Teatro Real

Danza. Tradición y proyecciones llegadas de Taiwán

La compañía taiwanesa Cloud Gate Dance Theatre se presenta en dos únicas citas durante este puente, con una obra que reúne el folclore taiwanés, la religión y cantos taoístas, con un enfoque de danza contemporánea. El escenario se inunda de proyecciones de colores, formas e imágenes brillantes y los bailarines se reúnen, interactúan, se separan y se vuelven a unir en una emocionante representación del clamor de la vida en la calle.

La danza de Taiwán es uno de los planes para el puente de diciembre LEE Chia-yeh

Será el estreno en Madrid de 13 Tongues, una ocasión única de contemplar la coreografía de uno de los más brillantes artistas asiáticos, Cheng Tsung-lung, al frente de su compañía. La Sala Roja de Teatros del Canal será el escenario para este espectáculo, en el que el artista asiático bucea en sus recuerdos de infancia y traza un viaje espiritual y humano a través de la danza, en el ambiente callejero de un barrio.

Estrenado el 11 de marzo de 2016 en el Festival Internacional de las Artes de Taiwán, 13 Tongues evoca el pasado de Cheng, cuando era niño en los años 80. Entonces ayudaba al negocio familiar vendiendo zapatillas en las calles del barrio más antiguo de Taipei. Su vibrante vida callejera era una mezcla de lo religioso y lo secular, de gente rica y pobre, de trabajo y diversión, de actividades legales e ilegales.

Danza y proyecciones se combinan en la coreografía '13 Tongues' en Teatros del Canal LIU Chen-hsiang

El título del espectáculo es un homenaje al legendario artista callejero y narrador de cuentos conocido como 13 Tongues (13 lenguas), del que se decía que podía representar a todos los personajes del barrio (de orígenes altos y bajos, religiosos y laicos, hombres y mujeres).

Cuándo y dónde: 6 y 7 de diciembre | Teatros del Canal

Teatro. Lope de Vega y la Inteligencia Artificial

Ya era hora de que la tan traída y llevada Inteligencia Artificial nos diera una alegría y aportara algo tangible al mundo del teatro. Parece ser que el empleo de este ingenio ha sido fundamental en el descubrimiento de una obra inédita de Félix Lope de Vega, La francesa Laura, conservada en la Biblioteca Nacional como anónima en un manuscrito de fines del siglo XVII.

'La francesa Laura', obra inédita de Lope de Vega, es nuestro plan teatral para este puente de diciembre © Pablo Lorente

Los investigadores Álvaro Cuéllar (Universidad de Viena) y Germán Vega (Universidad de Valladolid), tras una intensa labor que aunó el empleo de técnicas informáticas avanzadas con la investigación filológica tradicional, han puesto de manifiesto la gran utilidad de la Inteligencia Artificial en las tareas de investigación.

En cualquier caso, los que están empleando su inteligencia natural de manera gozosa son los siete actores participantes en el montaje que ahora podemos ver en los Teatros del Canal; así como Marta Poveda, que aquí demuestra su talento como directora de escena, añadido al ya aquilatado que posee como actriz. Inteligencia y tablas, unidas para una puesta en escena de corte clásico, con un decorado que homenajea a los corrales de comedias y permite extraer toda las posibilidades a una obra que transcurre entre Francia e Inglaterra.

Una misión diplomática encomendada al conde Arnaldo hace que tenga que separarse de su esposa Laura. El Delfín, heredero al trono de Francia, intenta seducir a la joven aprovechando la ausencia del marido, y esto genera una serie de equívocos, viajes y suspicacias que son el motor de la acción.

Elenco completo de 'La francesa Laura' de Lope de Vega, junto a la directora Marta Poveda © Pablo Lorente

Según la directora, Marta Poveda, "Lope, el gran rastreador de los enamoramientos, una vez más nos envuelve en un delirio desatado de celos, pasiones, arrojos y equivocaciones".

No se pierdan estas funciones, porque en ellas descubrirán de nuevo el verso brioso de nuestro Fénix de los ingenios, como se denominaba al autor, expresado con excelente trazo por la compañía Fundación Siglo de Oro.

Cuándo y dónde: hasta el 17 de diciembre | Teatros del Canal

Familiar. 'Mundo Pixar' inmersivo

Nuestro plan familiar para este puente de diciembre será sumergirse en el universo de Pixar, gracias a la llegada a España, por primera vez, de Mundo Pixar, la exposición inmersiva total más grande de Pixar. En ella, todos sus fans podrán disfrutar, en primera persona, de los principales escenarios de películas que han marcado a varias generaciones, como Up, Cars, Toy Story, Buscando a Nemo, Del Revés (InsideOut), Coco, Elemental, Lucca o Monstruos S. A.

En Mundo Pixar los niños podrán sentirse dentro de películas como 'Toy Story' Andre Velozo

La exposición, comisariada por Disney Pixar Animation Studios, abrió sus puertas por primera vez en Sao Paulo, Brasil, para después pasar por Río de Janeiro; en ambas ciudades agotó todas las entradas. Actualmente se encuentra abierta en Porto Alegre, Brasil.

En España podremos verla en el Recinto Ferial IFEMA MADRID, donde los fans de Pixar podrán vivir una experiencia única, con una ambientación completamente realista basada en reproducciones de escenarios a tamaño real, objetos en 3D que completarán una experiencia inmersiva total.

Nuestro plan familiar para este puente es la exposición inmersiva 'Mundo Pixar' @_brunini

Durante el recorrido, los visitantes podrán sentarse junto a Carl en el salón de la casa de Up, visitar la fábrica de Monstruos S. A. o sentirse como Woody o cualquiera de sus amigos en la habitación de Andy, de Toy Story. Tampoco faltará la oportunidad de preparar los platos en la cocina del Restaurante Gusteau de la película Ratatouille junto a Remy.

Cuándo y dónde: Del 5 de diciembre y al 22 de abril de 2024 | Recinto Ferial IFEMA MADRID

Música en directo. Grandes del Gospel

Grandes del Góspel regresa en su XXIX edición por todo lo alto al Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, con un programa que presenta grandes voces del góspel americano. Como cada año, contará con varias de las mejores formaciones internacionales del género, continuando con el legado de excelencia y la misión de conmover al público que el festival lleva por bandera. Además, durante este superpuente de diciembre, podremos disfrutar de dos nuevas producciones a cargo de The New Orleans Gospel Stars y Chicago Mass Choir.

Lo mejor del Gospel llega a Madrid durante este superpuente de diciembre Cedida

The Streets Of New Orleans por The New Orleans Gospel Stars, que se estrena en la Navidad del 2023, recorre la historia musical de la ciudad donde siempre hay música en el aire. El programa del concierto recrea los viejos himnos del profundo sur americano, incluye una selección de grandes hits con raíces en la ciudad y da visibilidad, por primera vez en un programa de góspel, al Jazz Funeral, un icono de Nueva Orleans que tiene su origen en los espirituales que las congregaciones cantaban en las iglesias.

Por otra parte, Chicago Mass Choir presenta B.B. King Spiritual, donde el coro revive la música puramente góspel que grabó la leyenda del blues en 1959 en el disco B.B. King Sings Spirituals. Un emotivo regreso a los cantos de las iglesias de su infancia en Mississippi, en el que Chicago Mass Choir homenajea a B. B. KING y vuelve a traer a los escenarios del presente los himnos que nos devuelven el fuego y la belleza del pasado.

Cuándo y dónde: 6 de diciembre ( B.B. King Spiritual) | Teatro Fernán Gómez

Cuándo y dónde: 7 al 10 de diciembre (The Streets Of New Orleans) | Teatro Fernán Gómez

Arte. Las miradas de Picasso

Alejándose del bullicio que reinará en el centro de Madrid durante estos días, queremos ofrecer una opción artística recogida y tranquila, con motivo del 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso. La Galería Guillermo de Osma presenta Las miradas de Picasso, una exposición de pequeño formato, pero potente y de calidad, en la que reúne varias obras de distintas técnicas. Son diez dibujos, un óleo y una escultura cerámica.

Picasso. 'Le peintre et son modèle'. 1970 Galería Guillermo de Osma

El título de la muestra alude precisamente a los modos de ver que tenía el artista y a la multidisciplinariedad que lo caracterizó y le llevó a desarrollar su lenguaje artístico en distintos medios plásticos.

Las miradas de Picasso reúne obras de varias épocas, entre las que destacan un importante bodegón al óleo de la etapa cubista sintética, del año 1922, y una escultura cerámica (pieza única) del año 1956. El grueso de la exposición lo configurarán diez dibujos de temáticas diversas, entre los que destacan Deux femmes nues, fechado en el año 1966; Una cabeza de mosquetero, del año 1967; o un dibujo a doble cara con el motivo del pintor y su modelo, del año 1970.

Picasso. 'Compotier, boutille et paquet de cigarettes', '1922 Galería Guillermo de Osma

Este tema recurrente a lo largo de toda de la producción de Picasso, en el que la complicidad de ambos -pintor y modelo- la protagoniza la mirada, el ojo del pintor, o de la pintora, como en el curioso dibujo de Mujer pintora y modelo, fechada en el año 1954.

Cuándo y dónde: hasta el 22 de diciembre (gratuita) | Galería Guillermo de Osma

Clásica. El pianista Luis Fernando Pérez en el Ateneo

El Ateneo de Madrid cuenta con una preciosa sala, muy apropiada para la música de cámara o los recitales de solistas, de modo que la propuesta clásica para este puente de diciembre encontrará perfecto acomodo en ese espacio, máxime al llegar de la mano de un excelente músico. El pianista madrileño Luis Fernando Pérez, actuará en el ciclo Grandes Intérpretes del Ateneo de Madrid que organiza la Fundación Più Mosso.

El pianista madrileño Luis Fernando Pérez ofrecerá un recital de piano en el Ateneo Cedida

El programa se compone de una balada y tres mazurcas de Chopin, para iniciar el recital. Más tarde llegará una selección de Goyescas, obra que domina el pianista madrileño como ha demostrado a lo largo de su carrera.

Tras el descanso, llegará la belleza desnuda de unas piezas de Frederic Mompou, dos preludios de Debussy y, para finalizar, la impresionante Suite para piano El Amor brujo de Manuel de Falla.