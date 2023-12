Cuánto cuesta un décimo de la Lotería de Navidad 2023: ¿Se puede vender por dos euros más? ¿Es legal?

La lotería de Navidad se ha hecho esperar, pero quedan menos de veinte días para el gran Sorteo Extraordinario, que pondrá fin al 2023 y dará la bienvenida al nuevo año, y ya son muchos quienes esperan impacientes. También hay quienes retrasan el momento de comprar el décimo, y se preguntan si es normal que algunos establecimientos cobren dos euros de recargo y sobretodo si es legal hacerlo.

Para catar un pellizquito de los más de 2.300 millones de euros en juego, es imprescindible comprar un décimo. El precio por cada uno es siempre de 20 euros y se puede adquirir tanto en administraciones, como en puntos autorizados e incluso en la página web oficial, donde se entrega un resguardo.

¿Y si me cobran 22 euros por décimo?

Muchos jugadores deciden comprar sus boletos de lotería en bares, restaurantes, comercios, entidades sociales o hermandades donde, a veces, el boleto cuesta 22 euros.

Según Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), las hermandades y entidades sociales sí pueden cobrar este extra, que se entiende como una donación. Sin embargo, en el caso de bares, restaurantes y comercios solo se podrá cobrar un dinero de más si tienen la aprobación de la SELAE.

La recomendación es que los compradores pregunten antes de pagar cualquier décimo. Si estos establecimientos no tienen el permiso, estarán cobrando dos euros de forma ilegal. "No se tratan de actividades comerciales autorizadas por SELAE, para poder vender nuestros juegos, y por ello, no es viable que incrementen el precio de los décimos. Dado que se entiende que es una atención que tiene ese establecimiento con sus clientes, pero en ningún caso, para que le genere un beneficio", explican.