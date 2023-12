Ariadna revela por qué desapareció tras 'OT 2020': "Me pasaba el día de fiesta y con ataques de pánico"

Tras una gran actuación en la Gala 0 cantando Por la boca vive el pez, Ariadna se convirtió en una de las concursantes más prometedoras de Operación Triunfo 2020. Sin embargo, su impresionante voz no terminó de conquistar al público y se convirtió en la primera expulsada de su edición, frente a su compañero Nick Maylo.

Unas semanas después, la cantante regresó al talent de Gestmusic como invitada para interpretar su primer single, Al santo equivocado, en la Gala 7. A los pocos meses, vino su disco debut, ¿Qué pasa?, y, tras esto, la cantante decidió hacer un parón en su carrera, alejándose de la industria musical y del foco público durante dos años.

Recientemente, el pasado 1 de diciembre, la catalana ha reaparecido en sus redes sociales. "Fingir que no ha pasado absolutamente nada y volver de la nada es un poco raro", ha reconocido en su vídeo, donde revela las razones que le llevaron a abandonar su carrera.

Y es que, antes de ser seleccionada para entrar a la Academia, la joven ya dio sus primeros pasos en la música, mudándose a Madrid para trabajar con una discográfica. Una época de la que no guarda muy buen recuerdo. "Tenía muchos cambios de humor, era muy inestable, tenía ataques de ansiedad", ha expresado.

A su estado anímico, se sumó la vorágine en la que se vio envuelta durante su paso por OT. "No estaba psicológicamente preparada para entrar en un formato así. (...) Me sentía muy pequeña, sentía que no era suficiente y acabó todo siendo un bucle horrible", ha confesado la joven en su publicación.

Aun así, la intérprete se ha mostrado agradecida por la gran oportunidad que supuso para ella, quien, rápidamente, quiso aprovechar el tirón del programa de La 1 para hacerse un hueco en la industria. "Grabé mi primer disco y sentí un síndrome del impostor horroroso, no pude hacer nada con el disco, no era capaz de dar un concierto. (...) Me pasaba el día de fiesta bebiendo muchísimo, llorando todo el tiempo, ataques de pánico", ha confesado.

Por todo ello, la cantante decidió alejarse de los escenarios para centrarse en su salud mental. Y es que, después de regresar a la casa de su padre, en Barcelona, la joven empezó a ir a terapia, donde le diagnosticaron Trastorno Límite de Personalidad (TLP).

Afortunadamente, la medicación que está recibiendo le ha ayudado a gestionar las constantes "subidas y bajadas" en su estado anímico y a trabajar en su nuevo proyecto. A pesar de que hayan regresado sus inseguridades, Ariadna se siente más que dispuesta a dar el paso y, el próximo 8 de diciembre, estrenará el primer adelanto de lo que será su segundo disco.