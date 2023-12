Claudia, la novia de Lucas de 'OT', sale en defensa de su novio tras ser el primer nominado: "Los concursos son injustos"

Operación Triunfo ha comenzado, como indica su nombre, con un gran éxito. Miles de españoles están atentos día a día de cómo los diferentes concursantes van avanzando. Sin embargo, no todos ellos podrán llegar a la gran final, y por ello han comenzado las nominaciones.

La Gala 1 terminaba con las primeras de ellas y como no podía ser de otra manera, los nervios están a flor de piel. De los cuatro seleccionados, Álex fue salvado por los profesores y Denna por sus compañeros. Es por ello que Lucas y Suzette se encuentran en la cuerda floja.

El próximo lunes se sabrá quién será el primero en abandonar la academia, una situación complicada que ha despertado el cariño de los fans de ambos. A través de redes sociales, no son pocos los que piden el boto por unos o por otros, pero no solo sus seguidores.

La novia de Lucas por historias

Lloro mucho, no se lo merecía #OTGala1 pic.twitter.com/9EWDu24ZSI — Lucy OT era 🎧 (@Lcyskyftdt) November 28, 2023

Claudia López, la novia de Lucas, ha salido en defensa de su novio a través de Instagram. En una publicación en sus historias, la joven ha explicado lo descontenta que está con la decisión de los profesionales: "Me rompe ver cómo por culpa del tema que le pusieron, aunque lo ha bordado y lo ha hecho perfectamente, haya sido nominado. No se lo merece".

A lo que se refiere es a la primera canción que le tocó a su novio. Se trata de Alocao, un tema que Alberto & García versionó a partir del tema original de Los Diablos. Sin embargo, aunque la canción la cantara con Omar, solo Lucas fue nominado. Y de hecho, su compañero no llegó a votarle para salvarle.

💥 Ya tenemos a SUZETE y a LUCAS preparadísimos para #OTAlDia29N 💙✨ @XusoJones los recibirá EN MUY POCOS MINUTOS aquí 👉🏻 https://t.co/Qpiewa18ha 🤭 ¡No te lo pierdas! 🤩 pic.twitter.com/Pg8Ll0Hl3y — Operación Triunfo (@OT_Oficial) November 29, 2023

"Quien conozca mínimamente a Lucas sabrá todo lo que ha luchado para dedicarse a la música, que es su sueño, su pasión, su felicidad plena. Hace más de cuatro años atrás, cuando lo conocí, lo primero de lo que me habló es sobre su pasión por la música, que no tenía límites, que no pararía hasta conseguir llenar estadios, que lucharía hasta su meta, y no sabéis por todo lo que ha pasado hasta llegar dónde está hoy", ha explicado su novia.

Por ello, la joven no duda en mandarle todo su ánimo y pide ayuda a todos sus seguidores para que no deje su puesto al principio del programa: "Amor, te hemos visto trabajar, luchar y sabemos el talento y arte que tienes, que el mundo aún no sabe tu potencial ni tu capacidad, porque aún no lo has podido demostrar del todo por la canción que has tenido que defender. Créetelo, demuéstralo, eres un gran artista, vales muchísimo".

SUZETE y LUCAS son los DOS NOMINADOS de esta semana 😢 @mariaisabelrr9 habla con ambos en la Posgala de la #OTGala1 para saber cómo se encuentran 👉🏻https://t.co/WXzGMoo0Jg 📲 Recordad que ya podéis VOTAR quién queréis que sea el concursante SALVADO y el NÓMADA FAVORITO de la… pic.twitter.com/Pt0xfeL6nu — Operación Triunfo (@OT_Oficial) November 27, 2023

"A veces los concursos son injustos. ¡A por todas más que nunca! ¡Te amo! ¡Te prometo que voy a dejar cuerpo y alma para que te salves la semana que viene mi vida! ¡Tu familia, amigos y muchísima gente está a tu lado!", terminaba diciendo la que se autodeclara como su mayor fan.