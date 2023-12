Otegi: cuando no pueda aportar más en EH Bildu, me iré. "A mí no me van a echar"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que cuando considere que ya "no puede aportar más" en su formación se irá. "A mí no me van a echar", ha apuntado.

Otegi hace estas declaraciones en una entrevista, publicada este domingo en el Diario Vasco, en la que se refiere también a su decisión de no ser el candidato de EH Bildu a lehendakari en las próximas elecciones vascas.

"Necesitamos un candidato de otra generación, que esté muy bien preparado y dé seguridad a la ciudadanía", remarca Otegi, quien ha señalado que el cabeza de lista "puede ser mujer o no serlo" ya que no cree que el género determine el "compromiso de alguien con el feminismo".

Considera que el candidato del PNV, Imanol Pradales, es una "mala elección" y cree que ya hay un acuerdo con el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, para ir en "coalición a las elecciones".

En cuanto a su decisión de revalidar su condición de coordinador general de EH Bildu, Otegi asegura que "en los próximos años habrá grandes acuerdos y debates importantes como los de la plurinacionalidad". "Yo quiero estar ahí. A mí no me van a echar, yo me iré. No voy a ser un jarrón chino", recalca.

Desvela que él "nunca ha hablado" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y comenta que le "gusta ver al PNV defendiendo a Puigdemont y la unilateralidad".