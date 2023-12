¿Isabel Preysler o Carmen Lomana? Los famosos toman partido y apuestan por la 'reina de corazones'

La lista de enemigos de Carmen Lomana sigue creciendo. Tras conocer su enfrentamiento con su compañera de programa, Pilar Vidal, el pasado jueves, la empresaria no dudó en cargar contra Isabel Preysler.

Todo ocurrió a raíz de que Espejo Público abordase que Susanna Griso y Pilar Vidal, entre otros periodistas, habían sido invitadas al preestreno del documental de Preysler en el chalet de Puerta de Hierro de la 'reina de corazones'. Sin embargo, Carmen Lomana no había tenido ese privilegio.

Por ello, la empresaria no dudó en destacar que ella no estaba a favor de las "mujeres que son algo solo por ir colgadas del brazo de un hombre importante" y, así, se refirió a Isabel Preysler como una mujer "sin estilo": "No es un ejemplo para poner a todas las mujeres españolas".

Ante la repercusión de las palabras de la empresaria, los famosos de nuestro país se han posicionado y... Carmen Lomana ha perdido esta batalla contra Isabel Preysler. Así, mientras que Kira Miró o Samantha Hudson han evitado pronunciarse, Carlos Baute, Andrea Guasch han tomado partido por Lomana.

Sin embargo, Los del Río, Rubén Tajuelo, La Pija y La Quinqui y Juan Avellaneda se han decantado por Isabel Preysler. Precisamente, el diseñador ha apuntado: "A Carmen se le va la olla. Si esto es así, a Carmen se le va un poco... Me parece una chorrada, me parece querer hacer un poco de ruido. Isabel confirmo que es la persona más elegante de España, es espectacular, supereducada, sabe estar, es una persona de la que aprendes muchísimo...".