Tensión entre Pilar Vidal y Carmen Lomana por la valía de Isabel Preysler: "Es una mujer que va colgada del brazo de un hombre"

El estreno del nuevo documental de Isabel Preysler acerca de cómo celebra la reina de corazones la Navidad en su casa ha generado una gran polémica en la prensa rosa de nuestro país. La producción llegará a Disney + el próximo martes 5 de diciembre con el título Isabel Preysler: Mi Navidad.

Sin embargo, el motivo del conflicto ha sido el preestreno exclusivo llevado a cabo por la propia empresaria. En él, Preysler ha escogido a algunos compañeros de prensa para visionar el documental en su chalet de Puerta de Hierro donde, tras ver el episodio, estos han podido comentarlo con ella.

Un privilegio que ha sido criticado por algunos periodistas que no fueron invitados al evento organizado por Isabel Preysler. Quienes sí acudieron a la cita fueron Susanna Griso y Pilar Vidal, que no han dudado en alabar la presencia de la empresaria.

No obstante, Carmen Lomana no fue invitada a casa la Preysler y, este jueves, no ha dudado en cargar contra la empresaria: "No me gustan las mujeres que solo valen para ir colgadas del brazo de un hombre". Una declaración que no ha sentado nada bien a Pilar Vidal.

La periodista ha apuntado que, además de sus maridos, Preysler ha sido imagen de grandes marcas de nuestro país, a lo que Lomana ha contraatacado: "A ver, ¿cuántos libros ha escrito?", a lo que Vidal ha respondido: "¿Y tú?". "Yo voy por el cuarto libro", ha sentenciado Carmen.

Además, Lomana también ha cargado contra el nivel cultural de Isabel Preysler: "No es un ejemplo para poner a todas las mujeres españolas. Además, no es un icono de estilo. Desde el momento en que tienes que tener a una persona que te viste, una estilista...". Finalmente, Susanna Griso ha preferido quitar hierro al asunto y ha cambiado de tema para abordar cuál es el desayuno que la empresaria hispanofilipina toma cada mañana.