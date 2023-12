Bruselas desmiente a Bolaños y niega tener "cero preocupación" con la ley de amnistía: "El análisis sigue en marcha"

"El análisis sigue en marcha, por tanto en ese sentido el comisario no ha dicho por ahora que la ley de amnistía no plantea preocupaciones". Con esta frase la Comisión Europa ha desmentido la conclusión del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que este jueves sostuvo que en Bruselas no hay "ninguna preocupación" con la norma, después de reunirse con el comisario del ramo, Didier Reynders. Desde el Ejecutivo comunitario, con todo, apelan a la cautela, tal como expresó el portavoz de Reynders, Christian Wigand, en rueda de prensa este mismo viernes.

Al final de la jornada del jueves, tras su visita a Bruselas, Bolaños aseguró que la amnistía ni siquiera había sido el tema principal en sus reuniones. "Hay cero preocupación sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho en España. Cero. Ninguna", arrancó diciendo, algo que no ve de la misma manera la Comisión Europea, que, tal como comentó Reynders la semana pasada, se pronunciará oficialmente "una vez que la ley esté aprobada".

"Saben que es una proposición de ley que es absolutamente conforme con la Constitución, con el sistema legal español y con el Derecho y los valores de la UE", continuó el ministro, antes de repetir que el objetivo de la norma es "la reconciliación" con Cataluña. Al mismo tiempo, aseveró que los debates que plantea el PP sobre este asunto "fracasan", y puso como ejemplo el que se dio en el Parlamento Europeo la pasada semana. "Uno es patriota cuando defiende a España, y no se intenta generar ruido", apuntó.

Estas reuniones de Bolaños en la capital comunitaria se han dado solo una semana después de que el Parlamento Europeo debatiera sobre la situación del Estado de Derecho en España, en el que los partidos de la oposición lanzaron un aviso. “La amnistía de Sánchez es la condena de Europa”, aseveró la portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, porque “crea ciudadanos de primera y de segunda” tras la decisión de un presidente, dijo, “que no tiene escrúpulos”. Por su parte, el líder de Cs, Adrián Vázquez, sostuvo que "es una ley de amnistía redactada por quienes se van a beneficiar de ella", algo a lo que también se sumó Jorge Buxadé, de Vox, para quien "el Estado de Derecho ya no existe en España".

Mientras, la Comisión Europea mantiene su espera: la clave estará en cuando la norma se apruebe, aunque el Ejecutivo comunitario puede dar pasos preventivos. Ya el propio Reynders comentó que estudiaría la medida "con detenimiento y con independencia". En paralelo a lo que se ha dado en Bruselas, el propio presidente del Gobierno aseguró en TVE que quienes ahora se oponen a la ley "acabarán aceptándola" en el futuro porque, concluyó, "es algo bueno para el país". En ese mapa, la UE mira con lupa y España tendrá que seguir dando explicaciones.