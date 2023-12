Lenny Kravitz se sincera sobre los abusos sexuales que sufrió en su adolescencia

A sus 59 años, Lenny Kravitz ha considerado que ha pasado tiempo más que suficiente para poder hablar tranquilo de un episodio doloroso de su infancia, si bien uno que afortunadamente para él —no suele ser así en la inmensa mayoría de los casos— no le dejó "traumatizado": los abusos sexuales que sufrió en la adolescencia.

El músico, que ya había hablado y se había sincerado sobre este episodio en su autobiografía publicada de 2020, Let Love Rule, ha querido ahora volver a sacar a colación el hecho de que una amiga de su niñera entrase en su cuarto para tocar sus partes íntimas cuando era un adolescente.

Principalmente, en la entrevista con la revista Esquire donde ha surgido la oportunidad, el autor de éxitos como Fly Away, Are You Gonna Go My Way o It Ain’t Over Till It’s Over ha incidido en que no le supuso ningún trauma, llegando a describir dicho encuentro no consentido como "una experiencia y una lección".

Cuestionado directamente sobre si él entiende que lo que sufrió entra dentro del patrón de las agresiones sexuales, Kravitz prefirió defender su derecho a abordar el asunto como hasta ahora había hecho. "No todo tiene que ser tan...", ha dicho, dejando entrever que para él hay toda una escala de grises.

"Me refiero a que no estoy diciendo que no haya cosas que merezcan ser contadas", ha continuado, "pero quizás ahora alguien podría argumentar que yo debería haber ido a terapia. Y, en cualquier caso, aquellos eran los tiempos que eran", ha declarado. "Lo viví y aprendí de ello", ha finalizado.

En la entrevista, que comparte con su hija, la actriz Zoë Kravitz, esta ha rememorado "la auténtica locura" que fue vivir parte de su infancia en la casa de su padre, donde se mudó cuando tenía once años, cinco después de la separación del músico y su madre, la también intérprete Lisa Bonet.

Según Zoë, se tuvo que acostumbrar a vivir en una casa continuamente llena de personas extrañas para ella. "Era como vivir en un centro comercial o en un aeropuerto, con gente saliendo y entrando constantemente", ha explciado la actriz, quien sin embargo destaca ese carácter hospitalario y generoso de su padre, quien sin embargo se arrepiente un poco de todo aquello.

"Acabé muy quemado. Totalmente quemado. Lo puse todo a disposición del mundo y lo hice de forma que la gente se terminó aprovechando de ello. Me quedé completamente vacío", ha finalizado.