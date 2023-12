No ha esperado porque sabía que algo así era imposible de ocultar. En los créditos de su nueva película, Renaissance: A Film by Beyoncé, que recoge su última gira homónima y que acaba de llegar a los cines, suena una canción hasta ahora desconocida para el gran público y para sus fans. Y no ha dudado en sacarla a la luz de inmediato.

El tema se titula My House [Mi casa] y llegaba a las principales plataformas apenas hubo acabado el preestreno y entre los primeros rumores de que había sonado una nueva canción de la artista entre los afortunados asistentes.

Se trata de la primera vez que Beyoncé saca algo inédito desde que lanzase precisamente Renaissance el año pasado, si bien entonces anunció que dicha salida al mercado era el primer acto de una serie dividida en tres partes, por lo que perfectamente esta My House puede ser entendida como coda de la primera parte o como el comienzo de la segunda.

La canción, que tiene al productor The-Dream acreditado como coautor, es además uno de los primeros temas de rap de la artista en mucho tiempo. Aun así, eso no significa que no contenga versos sobre el amor. "Siempre te voy a amar, pero no esperaré que me quieras si no te quieres a ti mismo", dice en un momento dado la canción. "Curemos el mundo, una hermosa acción tras otra, ¡esto es amor verdadero!", sigue cantando.

Además, en la letra también hace referencia a todo lo que ha conseguido desde que saliese de su Houston natal. "Cuando sea mayor voy a comprarme una ¡casa! / Hacer el amor en la ¡casa! / Quedarme despierta hasta tarde en esta ¡casa! / Me importa una mierda mi ¡casa! / Pero lárgate de mi ¡casa!", afirma en otro momento.

La premiere de Renaissance: A Film by Beyoncé fue un rotundo éxito en Londres, con multitud de estrellas asistiendo. Especialmente reseñable fue la aparición de Taylor Swift, apoyando a Beyoncé en un día tan importante para ella.