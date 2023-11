Carmen Almoguera, la hija de Carmen Borrego, desvela el inesperado apodo con el que se dirige a su madre

El pasado miércoles 29 de noviembre Terelu Campos y Carmen Borrego acudieron como invitadas al programa de Toñi Moreno, Gente maravillosa. Las hijas de María Teresa Campos recordaron a su madre junto a la presentadora y, para sorpresa de todos, apareció la hija de Borrego, Carmen Almoguera, que desveló el gracioso mote que tiene para su madre.

La abogada siempre ha preferido mantenerse alejada del mundo mediático. En su aparición en televisión, aprovechó para hablar de la relación que tiene con su madre, a la que definió como "una persona maravillosa" y aseguró que es "atenta con todas las personas a su alrededor".

"Me quiere, me cuida, me mima. Siempre está para mí. Es una mujer con carácter que protege a los suyos", declaró la nieta de María Teresa Campos.

Almoguera desveló que tiene a su madre guardada en el teléfono como "peligrosa" por lo "intensa" y lo protectora que es. "Dónde estás, qué haces, con quién", bromeó la abogada refiriéndose a la colaboradora de Así es la vida.

Aun así, a la hija de Carmen Borrego no le faltaron palabras bonitas para su madre: "Eres la mejor persona que tengo cerca y disfruto de todos los momentos que vivimos juntas".

Borrego se mostró muy emocionada por las palabras de su hija y le dio las gracias por haberse convertido en su mayor apoyo después de la época tan dura por la que está atravesando la familia. "Esta niña no se ha retirado de mí ni un minuto estos días. No quería que su madre estuviera sola. Quiero darte las gracias, hija", expresó la hija menor de María Teresa Campos.