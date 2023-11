Feijóo pide al PP hacer una oposición "proporcional" al Gobierno "radical" y avisa de que no será la "marioneta" de Sánchez

Alberto Núñez Feijóo ha marcado el sendero que deberá seguir el PP en su nueva etapa como principal partido de la oposición. El presidente popular ha sido contundente en su mensaje, con el que no solo ha buscado dar oxígeno a un equipo renovado, sino con el que también ha querido apretar ante el desafío de confrontar con el Gobierno "más radical" de la historia. Así, Feijóo ha propuesto durante el Comité Ejecutivo "continuar siendo una alternativa seria, ofreciendo una política responsable, pero proporcional y proporcionada al Gobierno radical y reaccionario que tiene hoy España".

También se ha adelantado a la estrategia que cree que tomará el contrario, el PSOE, para contratacarles desde el propio Gobierno y ha instruido a los populares con la respuesta que deberán dar como partido. "Sánchez quiere de mí lo que el PSOE es para sus socios: una marioneta. Ni lo soy ni lo somos. Solo nos debemos a la mayoría, esos son nuestros socios". Por este motivo, ha pedido a los suyos que no cometan errores del pasado, es decir, que dejen de mirarse el ombligo porque su trabajo "no es discutir en las vías orgánicas". Por ello, les urge a no caer en provocaciones del Gobierno que, según Feijóo, jugará a desestabilizarles. "Tratarán de manipularnos, enfrentarnos y mentirnos. No lo acepto. En un momento como este tenemos el deber de dar la mejor versión de nosotros mismos, nos lo exige el momento y el país".

Una vez hecha la lectura interna, el popular ha pasado a relatar los retos y deberes que tienen con el país. Como es el de "no asistir impasibles ante un Gobierno que quiere apropiarse de las instituciones, debilitar el estado de derecho y deconstruir el modelo de convivencia", representar a la "media España que quieren silenciar" desde el Ejecutivo, destruir muros y ensanchar el partido y los votos para obtener "mejores victorias".