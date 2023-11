El sector renovable alerta de la "preocupante contracción" de la demanda eléctrica frente al objetivo de reducir el uso de gas y petróleo

En el camino de la descarbonización, España da pasos muy cortos o incluso va hacia atrás, según la advertencia que el sector renovable ha lanzado este jueves al Gobierno en la inauguración de su VII congreso nacional. El presidente de APPA Renovables, la mayor asociación del sector, Santiago Gómez Ramos, ha alertado de una "preocupante contracción" de la demanda eléctrica y ha citado cifras de Red Eléctrica para exponer que no solo no se está produciendo un abandono progresivo de los combustibles fósiles como el gas o el petróleo y su sustitución por electricidad, sino que su uso es similar a los de la pandemia, cuando buena parte del país estuvo parado o a medio gas.

"A los altos precios de la electricidad se une una preocupante contracción de la demanda eléctrica en España", que, ha dicho, está hoy "en niveles de hace 20 años y similares a los del confinamiento".

"El sistema tiene una contracción de demanda de casi el 5% en los últimos años", ha lamentado, al mismo tiempo que Gobierno y empresas siguen gastando cada vez más dinero en comprar gas y petróleo para poder funcionar. "En 2022 se gastaron 90.000 millones en importar combustibles fósiles", ha explicado sobre una realidad que va en una dirección distinta a los objetivos del propio Gobierno para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cuyo causante es en un 80% el sistema energético.

Reducción de emisiones de CO2

En el borrador para la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el Gobierno prevé que en 2030 las emisiones de CO2 no superen las 195 toneladas métricas equivalentes, un 12% menos que en el Plan hoy en vigor -222 toneladas en 2030- y 91 menos que las 289 toneladas en 2021, cuando culminó más de tres décadas sin apenas reducción, puesto que en 1990 fueron 288.

Para ello, el Gobierno se apoya particularmente en el despliegue de energías renovables, principalmente fotovoltaica y eólica, con la introducción de 36 millones de toneladas equivalentes de petróleo en 2030, que serían 20 más que los 16 que había en 2019. Sin embargo, el sector eléctrico advierte de que de momento no hay demanda suficiente, porque la electrificación está prevista sobre todo en transporte y edificación, pero no en sectores agrícola e industrial, que si no se remedia todavía serán muy dependientes de los combustibles fósiles.

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha reiterado este compromiso al sector, en su intervención en la inauguración del congreso de APPA Renovables, con planes próximos como el lanzamiento de la consulta sobre eólica marina en diciembre, proyectos de hidrógeno -este jueves se han aprobado 12 nuevos proyectos por valor de 150 millones-, de comunidades energéticas o para promover el almacenamiento, otra reivindicación del sector. "Estamos en un momento en que las renovable esperamos que generen más del 50% de la generación de electricidad", ha afirmado Aagesen.