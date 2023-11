Ibai Llanos se sorprende con su resumen de Spotify: Shakira con Bizarrap se cuela entre sus canciones más escuchadas del año

Ibai Llanos se ha sumado a la fiebre del Spotify Wrapped y ha enseñado en su directo cuáles han sido los cantantes y las canciones que más han influenciado su año. No obstante, ha reconocido que no está del todo contento con los resultados.

"Me he dado cuenta de que es el Spotify que usamos en el coche y que también usamos en coche", ha adelantado, dando a entender de que tanto él como su pareja y el resto de personas que le visitan a diario eligen la música que suena.

Por eso, le ha salido "un resumen muy curioso". Entre sus artistas más escuchados, ha salido Bizarrap en cuarta posición, a pesar de que "no lo ha escuchado tanto" en los últimos meses.

"Ahora veréis por qué", ha adelantado: "Atención a mis canciones top del año". En cuarta posición se encuentra la famosísima sesión de Shakira con Bizarrap, una canción que atenta directamente contra su socio y amigo: Piqué.

"No está editado", ha avisado. "Es verdad que la he escuchado, pero ¿tanto?", se ha preocupado, intentando cubrirse: "Me ha sorprendido mucho. Esto está mal".

El streamer ha asegurado que ha escuchado la canción alguna vez "fuera de directo", pero no recordaba tanta pasión por el tema. Sin duda, aunque Llanos tenga que elegir bandos en el divorcio, es evidente que sigue siendo muy fan de Shakira.