Shakira es el nombre del momento. Su colaboración con Bizarrap no ha dejado indiferente a nadie y las primeras reacciones de la canción así lo han demostrado. Ibai Llanos, fiel seguidor del productor argentino y gran amigo de Gerard Piqué, ha comentado en directo el tema.

Este pasado martes el streamer ya se hizo viral al leer la letra que se había filtrado de la canción. "Una loba como yo no está pa' tipos como tú. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú", adelantaba un tuit entonces.

Llanos se encontraba en directo cuando estas palabras comenzaron a compartirse por Twitter y su reacción no tiene precio. El vasco, normalmente muy hablador, enmudece al analizar la canción. "F por Piqué", comenta, sabiendo que la canción se va a volver en su contra.

"Es probable que sea un temazo, las cosas como son", añadió. Y pocas horas han tenido que pasar para confirmar sus sospechas. Ibai se ha mostrado muy contento con el ritmo de la canción y no ha podido evitar reírse a carcajadas con la letra.

"¿Qué es esta barbaridad?", no dejaba de preguntarse, mientras gritaba "Noooo" con algunas de las frases más sorprendentes como "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda"

El trozo que consigue dejarle sin palabras es la referencia de la que todo el mundo está hablando: "Tiene nombre de persona buena, Clara-mente". Esta sutil introducción del nombre de la nueva pareja de Piqué, Clara Chía, deja al youtuber con la boca abierta.

Ibai reaccionando a la sesión de bzrp con Shakira soy literalmente YO pic.twitter.com/vjv20cCc4J — daiki; zayn b'day (@medixntrol) January 12, 2023

"La madre que me trajo al mundo... y nos preguntábamos si tiraría beef", comenta entre risas. Esta expresión, que se podría traducir como meter leña, ha perdido el contexto con las palabras de Shakira, que no han dejado hueco para las indirectas y ha ido bien directa a por el futbolista.

Creéis que lo de Shakira va por Piqué? — Ibai (@IbaiLlanos) January 12, 2023

En Twitter, Llanos no podía dejar de bromear sobre todas las especulaciones que se habían hecho antes de estreno de si la canción iba a ser muy explícita o no con la reciente ruptura. "Decíamos al principio del vídeo: 'No saquemos rápidas conclusiones'. Nada, descanse en paz Gerard Piqué".