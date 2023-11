La publicación de Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival, el último libro del experto en la familia real británica Omid Scobie, está trayendo cola. Sobre todo, porque en la edición de Países Bajos se revelaba quienes fueron los dos miembros de La Firma que les hicieron el famoso comentario racista a Meghan Markle y el príncipe Harry antes del nacimiento de su primer hijo, Archie.

Aunque el libro ya se ha retirado de las librerías neerlandesas, Piers Morgan, el conocido periodista y experto en los entresijos de Buckingham Palace, ha dado a conocer quiénes fueron estas dos personas que se preocuparon por el futuro color de piel del primogénito de los duques de Sussex.

Según Morgan, estos fueron el rey Carlos III de Inglaterra, padre de príncipe Harry, y la princesa de Gales, Kate Middleton, cuñada del matrimonio y esposa del príncipe Guillermo.

En la edición final del libro en el resto de países donde se ha publicado, Scobie rehúsa nombrar a los miembros de la realeza que supuestamente cuestionaron el tono de piel de Archie debido a los posibles juicios por difamación, mencionando únicamente que Meghan Markle envió una carta privada al futuro monarca nombrando a esas dos personas que habían mantenido supuestas conversaciones "preocupantes".

En la edición de Países Bajos, el libro, que cubre el estado de la monarquía británica tras la muerte de la reina Isabel II en septiembre de 2022, no omite los nombres que en el resto de versiones sí aparecen como "[Censurado]".

Scobie, que de hecho se encuentra en Países Bajos de promoción del libro, ha afirmado en el programa RTL Boulevard que no es cierto que él haya escrito "ninguna versión que tenga nombres". "El libro está disponible en varios idiomas y, por desgracia, no hablo holandés, así que no he visto la copia con mis propios ojos. Pero seguramente haya sido algún error de traducción y confío en que mi editor lo tiene bajo control", ha explicado.

Pero ante esta versión ha surgido la del periodista neerlandés especializado en la realeza europea Rick Evers, quien obtuvo una copia del libro retirado del mercado, y que ha afirmado que el primer nombre es "muy específico" mientras que el segundo quizá es "un poco vago".

"Pero el primer nombres es muy clar, pero la versión oficial es que se trata de un error de traducción", ha dicho este miércoles en Good Morning Britain. "Hay algunos debates sobre cómo se tradujeron estos pasajes en el libro. Pero yo me pregunto: ¿Cómo puedes traducir mal un nombre?".