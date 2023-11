Álex O'Dogherty: "Me frustra tener que seguir demostrando quién soy"

Álex O'Dogherty no se cansa de explorar. Acaba de sacar al mercado Las recetas de Amalia, un libro de cocina en el que recoge los platos de su madre y con los que ha crecido.

¿Cómo surge la idea de este libro de recetas?

Es la culminación de una serie de vídeos que grabé en YouTube cocinando con mi madre. Lo que empezó siendo algo sin pretensiones ha terminado en este libro. Además de dar a conocer los platos de mi familia, debo reconocer que ahora me las apaño muy bien en la cocina.



¿Es un homenaje a su familia?

No, en realidad es un libro para mi madre. Estoy en una época que me he propuesto hacer algo para mis padres. Llevo tres años trabajando en un documental centrado en la figura de mi padre y este libro es lo que mi madre merecía.



¿La familia está por encima de todo?

En mi caso, sí. Sé que cada familia es un mundo y que no todos los padres tienen buena relación con sus hijos, pero yo he tenido la suerte de tener unos padres muy generosos que han estado siempre a mi lado, que me han acompañado en todos los momentos de mi vida y ahora es momento de devolverles algo.



Me da la sensación de que su familia es su mayor logro

Lo es. Muchas veces se habla del éxito y para mí, el éxito es ver a mis padres juntos. Tengo una fotografía de ellos paseando por la playa y es, sin duda alguna, la imagen que define eso de lo que estamos hablando.



¿Nunca le han aturdido los reconocimientos públicos?

Todo eso es muy efímero y no sirve para nada.



Es usted un artista multidisciplinar, ¿cómo se define?

Soy actor y cosas de esas. Yo siempre me he calificado como actor, pero un actor al que le gustan hacer otras cosas. He estudiado música pero no lo suficiente para llamarme músico; me gusta dirigir pero no soy director… Lo único que no me da vergüenza decir es que soy actor.



¿Le ha perjudicado ser tan polifacético?

Sí, mucha gente no sabe en qué sector encajarme y me sorprende. Es muy frustrante que a día de hoy tenga que seguir demostrando algo que ya he hecho como actor. Después de interpretar varios papeles muy diferentes en series de éxito, dejaron de llamarme para muchas cosas.



¿Ha tirado la toalla?

No, porque yo siempre voy hacia adelante, pero sí es cierto que de vez en cuando echo la vista atrás y son cuatro años sin que me llame nadie. Lo terrible es que todo lo que he hecho se ha borrado. Pero bueno, en estos momentos me sorprende, pero ya no me duele. Siempre supe que lo mío iba a ser complicado.



¿Y qué hace mientras tanto?

La vida me ha llevado a tener que organizarme y buscarme el trabajo yo solo. Tiene cosas buenas, como no tener que suplicar a nadie un puesto. Si alguna vez vuelve la tele o el cine a mi vida, pues estaré feliz.



Lo que a usted nunca le fallan son los monólogos…

El último, Imbécil, me ha cambiado la vida. Empecé a escribirlo en esa época en la que dejó de llamarme la gente y refugiarme en la escritura fue como ir a terapia. La verdad es que, después de 20 años como monologuista, ahora me he dado cuenta de que esto es lo mío porque tengo el control total de la situación.



Y, cuando se apagan los micrófonos, ¿quién se refleja en su espejo?

Un chaval de San Fernando (Cádiz) al que le gusta hacer reír, contar historias y la música. Ahora, además, me he comprado una furgoneta con la que viajo con mi chica y mi perrita y nos encanta. Hasta los 48 no aprendí a conducir y ahora me pregunto cómo pude vivir sin hacerlo.