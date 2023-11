Nagore Robles decide dejar el tratamiento para su dolor de espalda por sus fuertes efectos secundarios

Hace unos meses Nagore Robles anunció que tendría que pasar por quirófano por sus constantes dolores de espalda, causados por una hernia discal. La colaboradora de GH VIP, que asegura tener "pánico" a los quirófanos, trató de buscar otra solución a su problema de salud, pero ha tenido que dejar el tratamiento por cómo le afectan sus efectos secundarios.

La operación a la que se tenía que someter Nagore Robles implicaba "atornillar la espalda", lo que provocó que la colaboradora de televisión decidiera aplazarla y probar otros métodos. "Ojalá logre evitar la operación aunque ahora mismo lo veo complicado. El tiempo y mi salud hablarán", expresó la televisiva.

Pero Robles ha decidido dejar su tratamiento debido a los fuertes efectos secundarios que tanto le están afectando. "Llevo casi dos meses tomando cortisona y, aunque me ha evitado muchísimo dolor, tengo que dejarla cuanto antes", ha expresado a través de su perfil de Instagram

'Story' de Instagram de Nagore Robles. NAGORE ROBLES / INSTAGRAM

La colaboradora de GH VIP ha explicado los efectos que está experimentando a raíz del tratamiento: "Me duelen los huesos, hasta los dientes, me sabe la boca a hierro, me cuesta mucho dormir, dolor de cabeza, mareos y encima te sale vello facial".

Nagore Robles ha declarado que la próxima semana se someterá a las pruebas preoperatorias y una vez tenga los resultados le darán "fecha para la operación cuanto antes". La televisiva, que teme los quirófanos, ha explicado que, al menos, no le atornillarán la columna.

"He confiado en una doctora que me dio muy buena energía y me transmitió confianza", ha declarado en sus stories Nagore Robles. Según ha explicado, "la operación durará una hora y media" y le quitará lo que está presionando el nervio y le genera tantas molestias en la espalda. "Espero sentir alivio muy pronto", ha concluido.