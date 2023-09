Nagore Robles tendrá que ser operada: "Tengo pánico a los quirófanos, la última vez las cosas no salieron bien"

Nagore Robles tendrá que hacer frente a una operación debido a sus problemas de espalda. Así lo ha explicado ella misma a sus seguidores en las redes sociales.

"Esta foto es de una hora antes de saber qué tengo en la espalda. Estaba muy feliz porque venía de recoger las llaves de mi nueva casa", ha explicado en Instagram.

"Mi amigo Pablo y persona de confianza, que lleva tratando todas mis lesiones desde hace años, me llama porque en mi resonancia puede ver que me provoca tanto dolor desde hace tiempo: disco deshidratado y una hernia discal. ¿La solución? Una microcirugía para limpiar bien la zona, y si no mejora habría que hacer una segunda para poner una placa de titanio entre los discos, pero vamos paso a paso y a pensar en positivo", ha detallado la vasca.

Eso sí, admite su respeto a los quirófanos. "Tengo pánico a los quirófanos, la última vez que entré en uno las cosas no salieron bien y aquello tuvo consecuencias durante años, incluso hasta día de hoy. Pero el dolor que llevo aguantando tanto tiempo y el tener que paralizar mi vida y proyectos tantas veces, no me deja otra opción", escribe. pese a todo, siempre tiene presente una frese: "Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción".

La presentadora y colaboradora de televisión ha cambiado radicalmente de vida: ha hecho las maletas y ha abandonado su casa en la ciudad para mudarse al campo. A hora su cuerpo le pide otro ritmo, otra forma de vida, tal y como ha contado ella en sus redes sociales.

Pero llegar hasta aquí no ha sido fácil, debido a las trabas que le han estado poniendo los caseros estos meses por ser una mujer soltera, tal y como ella misma ha venido denunciando en sus redes. Pero ahora ya ha podido estrenar la casa de sus sueños. De alquiler, eso sí, aclaró ella, entre lágrimas y muy emocionada.