Heliogábalo, el emperador romano adolescente que tenía marido, se maquillaba y ahora será calificado como transexual

Es uno de los emperadores romanos más vilipendiados por los historiadores de la antigua Roma. Y eso que sólo vivió 18 años. A esa edad Heliogábalo fue asesinado. Es lo que tenía Roma, que el poder era frágil y los complots, las tramas y los asesinatos estaban a la orden del día, por muy emperador que uno fuera. En su caso, ¿uno o una? ¿Él o ella?

Esto último es lo que sostienen ahora los expertos del Museo de North Hertfordshire, en Reino Unido. Han decidido que comenzarán a referirse al emperador romano Heliogábalo con el pronombre femenino de 'ella'. Con motivo de la exposición que harán en su honor, sus historiadores consideran que hay suficiente información para concluir que Heliogábalo era una persona transgénero que quería ser tratada como mujer.

En realidad, la tesis no es nueva. Él o ella, en realidad no se llamaba Heliogábalo (en latín Elagabalus) sino Sexto Vario Avito Basiano. Nació en Emesa (actual Homs, en Siria) en el año 203 y desde temprana edad sirvió como sacerdote del dios El-Gabal en su ciudad natal. Luego marchó a Roma, el centro del mundo en aquel momento.

Julia Mesa, tía materna del emperador Caracalla, conspiró para que Heliogábalo llegara al trono y cuatro años más tarde hizo lo mismo para que fuera asesinado

Julia Mesa, tía materna del emperador Caracalla, era abuela de Heliogábalo. En 217, Caracalla fue asesinado y reemplazado por su prefecto del pretorio, Marco Opelio Macrino. En ese momento, Mesa promovió una revuelta entre la Legio III Gallica para conseguir que Heliogábalo fuera declarado emperador. Y lo consiguió.

Las rosas de Heliogábalo, óleo de Lawrence Alma-Tadema. © Colección Pérez Simón, México

Macrino fue derrotado el 8 de junio de 218, en la batalla de Antioquía, y Heliogábalo ascendió al trono imperial con sólo 14 años, tomando el nombre de Marco Aurelio Antonino Augusto. En realidad, sólo fue conocido como Heliogábalo mucho tiempo después de su muerte

Se casó con cinco mujeres y un hombre

Sería joven pero cumplió con creces el tópico de emperador caprichoso y libertino... seguramente más que ninguno. Las tradiciones no iban con él, después de todo era poco más que un niño. Reemplazó al dios Júpiter, cabeza del panteón romano, por su dios asimilado como Sol Invicto (Deus Sol Invictus), del que era sumo sacerdote. Hasta obligó a los miembros del gobierno a participar en los ritos religiosos en honor de la deidad.

Su auriga, un esclavo llamado Hierocles, fue su gran amor y a él se refería como su marido

Se casó cinco veces con mujeres. Son conocidas tres de ellas. La primera fue Julia Cornelia Paula y la segunda, la vestal Julia Aquilia Severa. El mismo año del casamiento, la abandonó y se casó con Annia Faustina, descendiente de Marco Aurelio y viuda de un hombre, Pomponio Baso, que poco antes había sido ejecutado por orden del propio Heliogábalo. A finales de año, había vuelto con Severa.

Pero su relación más estable parece haber sido la que mantuvo con su auriga, un esclavo llamado Hierocles, a quien incluso se refería como su marido, según relató el historiador romano Dión Casio. La Historia Augusta dice que también se casó con un hombre llamado Zotico, un atleta de Esmirna. No se escondió para ello sino que celebró con él una ceremonia pública en Roma.

Se maquillaba, se depilaba y lucía pelucas

Entre sus contemporáneos se ganó una reputación de excentricidad y decadencia. El eco de su comportamiento llega al diccionario de la lengua de la RAE, que recoge heliogábalo como "persona dominada por la gula".

Rostros del cuadro Las rosas de Heliogábalo comparados con bustos del emperador Heliogábalo. WIKIPEDIA/MagistraMundi

Cuentan las crónicas que era extremadamente vanidoso y al parecer se maquillaba mucho, en exceso, según Herodiano. Este funcionario romano, hoy contemplado como historiador, le describe como "encantado de ser llamado la amante, la esposa, la reina de Hierocles".

Desnudo en el umbral, como hacen las prostitutas... con voz suave y conmovedora se ofrecía a los que pasaban por el corredor"

Dión Casio dice que Heliogábalo se pintaba los ojos, se depilaba y lucía pelucas para prostituirse en tabernas, prostíbulos e, incluso, en palacio. "Reservó una habitación en el palacio y allí cometía sus indecencias, permaneciendo siempre desnudo en el umbral, como hacen las prostitutas, y moviendo la cortina que colgaba de anillos dorados, mientras que en una voz suave y conmovedora se ofrecía a los que pasaban por el corredor", escribió este historiador.

En su Historia Romana, Herodiano se hizo eco de un rumor que decía que el emperador ofreció enormes cantidades de dinero al médico que pudiera dotarle de genitales femeninos. Por todo ello, Heliogábalo ha sido considerado como el primer caso documentado de persona transexual. Por eso no es tan sorprendente lo anunciado ahora por el Museo de North Hertfordshire.

Prefería ser tratada como dama

Éstos han puesto el acento en un episodio que recogió en su día Dión Casio. Cuando un hombre se refirió a Heliogábalo como "mi señor emperador", éste le respondió con un "no me llames señor, pues soy una dama". "Sin duda prefirió este pronombre [ella] y eso es algo que reflejamos cuando hablamos de ella en época contemporánea", ha declarado un portavoz del museo inglés a The Daily Telegraph.

— Mi señor emperador...

— No me llames señor, pues soy una dama"

Hay, sin embargo, historiadores que creen que los romanos construyeron una imagen feminizada de Heliogábalo como forma de debilitarlo. En todo caso, los del North Hertfordshire consideran, en declaraciones a la BBC, que "ser sensible a la hora de identificar pronombres de personas del pasado" era un acto de "cortesía y respeto" hacia ellas.

El hecho final es que el modo de ser y comportarse del emperador provocó el rechazo de la Guardia Pretoriana, del Senado romano e incluso de Julia Mesa, aquella que le había llevado al poder. Y así, el 11 de marzo del 222, Marco Aurelio Antonino Augusto fue asesinado como resultado de un complot tramado por su abuela. Tenía sólo 18 años. Fue reemplazado por su primo, Alejandro Severo.