Lucía Sánchez explica las diferencias del comportamiento de su hija, Mía, dependiendo de si está con ella o con Isaac Torres, su padre

Lucía Sánchez se encuentra preparando un nuevo proyecto junto a su amiga Marta Peñate. La una se ha vuelto la confidente de la otra, por lo que no es de extrañar que se pasen las horas hablando por teléfono, contándose sus problemas y dándose consejos. Por ello, ahora los dos rostros de La isla de las tentaciones han decidido hacer partícipes a todas sus seguidoras.

Ambas están a punto de comenzar a trabajar en conjunto para Mtmad, por lo que han querido realizar un directo en Instagram contando este y muchos otros detalles. Así han hablado de sus facetas más íntimas, como por ejemplo la manera en la que Mía, la hija de Lucía, se comporta dependiendo de con quién esté.

Como ha explicado la gaditana a su amiga, su pequeña no es la misma cuando está con Isaac Torres, su padre. La niña, que acaba de cumplir un año, vive en custodia compartida tras la separación de sus padres. Con ambos disfruta lo máximo posible, aunque, como ha explicado su madre, a ella la busca solo cuando está triste.

"O sea, que los disgustos para mí y la felicidad para el padre", ha explicado a su compañera. Marta, por su parte, se encuentra en pleno tratamiento de fertilidad para poder ser madre junto a su pareja, Tony Spina. Por eso Lucía ha querido dejar claro que para ella no es un problema que su hija la busque como consuelo: "Te va a encantar, porque que tu niña tenga como pena y quiera estar contigo es muy guay".

La andaluza está muy feliz de que su pequeña se lleve tan bien con su padre y no siente ningún tipo de celos. Algo que sí que ha molestado a Marta al imaginarse que su bebé prefiera a Tony. De hecho, según ha comentado la canaria, el caso de Mía puede ser "único", porque Issac "es más juguetón".

Ante sus palabras, Lucía ha preferido concederle el beneficio de la duda "porque es la madre la que dice lo que tienen que hacer o les riñe, mientras que el padre no tanto". Aunque ha insistido que para Mía fue mucho más fácil decir "papá" que "mamá". Una anécdota que no es porque tenga una preferencia de uno sobre otro, sino porque ese suele ser el caso de la mayoría de bebés.

Para finalizar, la gaditana ha vuelto a dejar más que claro que no piensa mostrar a su pequeña en redes por mucho "dinero" que le puedan ofrecer. Un pensamiento que Marta no comparte: "Yo lo que he pensado es que si me dan 15.000 euros en vez de 7.000 si enseño a mi hijo, pues lo cojo y el dinero restante se lo meto en una cuenta para él para no sentir que lo estoy explotando".