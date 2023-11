Lucía Sánchez estalla contra Fani Carbajo por hablar de la familia de su hija: "Te creías que ibas a ocupar el puesto de Belén Esteban"

Desde que dio a luz, para Lucía Sánchez su hija Mia se ha convertido en su prioridad. En el último vídeo de su canal de Mtmad la exconcursante de La isla de las tentaciones 3 ha explotado contra Fani Carbajo por sus declaraciones acerca de su hija y de la familia paterna de su hija.

Lucía Sánchez se mostró muy enfadada y cansada "del mundo de mentiras y de falsos", refiriéndose al ámbito de la televisión en el que trabaja. "Me doy cuenta de que la última vez que fui feliz, quitando todo lo de mi hija, fue antes de ir a La isla de las tentaciones", aseguró la influencer.

Con respecto a Fani Carbajo, aseguró que "no tiene ni idea" de lo que pasa en su vida y que, a diferencia de lo que dice ella, nadie de la familia de su hija "le ha dado permiso para que cuente nada, ni ella sabe absolutamente nada, porque es una vendida y si supiera algo tan grave lo vendería".

Lucía Sánchez afirmó que Carbajo nunca le ha transmitido confianza. "Es una auténtica falsa", declaró Sánchez, y expresó que "es una persona de la que nadie se puede fiar, que no puede dar ejemplo de nada". "Yo quizá tampoco, pero no me las doy de nada", aclaró después.

La exconcursante de La última tentación reveló que está "harta" y no puede más con este tipo de situaciones y de gente "falsa" y se dirigió directamente a Fani Carbajo: "Vendida, que lo vendes todo. Te creías que ibas a ocupar el puesto de Belén Esteban en Telecinco y te has comido una mierda aunque vendas todo lo que haga falta por un mísero euro".

"Si tú supieras algo y te hubiesen dado permiso, cosa que es mentira, tú lo dirías incluso gratis. Así que no te rías más de la gente y no mientas más", declaró dirigiéndose a Carbajo.

Lucía Sánchez dejó claro que no iba a permitir que "ningún personaje" le quitara la tranquilidad. "No voy a dedicar ni un minuto más de mi tiempo a esta persona", concluyó.