Lucía Sánchez, incapaz de contener las lágrimas por separarse de su hija: "Sé que está bien cuidada, pero lo llevo mal"

Para Lucía Sánchez, su hija es siempre su primera preocupación. Mía apenas ha cumplido un año, por lo que separarse de ella aún le cuesta más de lo que le gustaría. Sin embargo, la que fuera participante de La isla de las tentaciones no ha podido perderse la gala GenZ Awards 2023.

Allí, la influencer no ha dudado en hablar con la prensa sobre cómo está siendo su día a día. La invitada no ha podido ocultar sus lágrimas al pensar en su pequeña, pues, como ella misma ha asegurado, aún lleva "muy mal" el separarse de ella.

Desde su embarazo, la gaditana no está "muy expuesta" a este tipo de eventos, por lo que volver de nuevo a pisar una alfombra roja es algo a lo que no está acostumbrada."Venir aquí después de tanto tiempo me pone nerviosa", ha contado a Outdoor.

Aunque, sin duda, o que más le "da pena" es dejar a Mía en su casa, aunque no le da miedo porque sabe que "está bien cuidada". Lo que a ella más le preocupa son las críticas y su exposición mediática. "Todo es criticable, hasta la respiración", ha asegurado mientras comenzaba a emocionarse.

A tal era el punto que sus ojos empezaban a aguarse al recordar a su pequeña. "Lo llevo mal, pero no es por nada", ha confesado, "todavía es lactante y está muy pegada a mí". Aunque, al ver cómo estaba al borde del llanto, intentaba reír y quitarle hierro al asunto:"No sé, cosas de madre".

Del mismo modo, ha asegurado que una de las quejas que más recibe es por no mostrar el físico de su hija. Como ha explicado lo hace para "protegerla". Por ello, hasta que no tenga "un poco de uso de razón" prefiere no tener que exponerla más de lo necesario. "Cuando ella decida lo hará, no cuando lo decida yo" ha explicado Lucía muy contundente.

Por último, ha explicado como ahora, lo más importante es estar bien, tanto por sí misma como por su hija. "Mi mayor proyecto ahora mismo aparte de mi hija, soy yo porque me he abandonado mucho y quiero dedicarme a mí, a cuidarme y a trabajar mucho más".