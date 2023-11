Así es el bonito regalo que le han hecho a Lucía Sánchez para decorar su casa en Navidad

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y eso bien lo sabe Lucía Sánchez. La que fuera participante de La Isla de las Tentaciones es conocida por compartir cada momento de su vida con todos sus seguidores, por ello no ha podido evitar enseñar orgullosa el bonito regalo que le han hecho.

Aunque la andaluza está contando los días para poder irse a su nueva casa, lo cierto es que no puede evitar sentir cierto cariño a su actual vivienda. Y es que, si bien durante el bautizo de su hija Mía sufrió un hurto, sus vecinos siempre han sido muy amables con ella. Prueba de ello ha sido su última publicación.

Una vecina de su pueblo no ha dudado en hacerle un regalo a su hija por Navidad. Aún queda un mes para la marcada fecha, pero eso a la influencer no le ha importado. Y es que, no podría estar más agradecida con el detalle. "El regalo de Navidad tan bonito que me ha hecho", ha escrito en su cuenta de Instagram.

Lucía está muy contenta con el regalo. luciasar94 / INSTAGRAM

El obsequio se trata de una madera pintada a mano con temática navideña. En el dibujo aparecen su hija Mía echando una carta al buzón, seguramente para los Reyes Magos, junto a su perro Edu. Un detalle que ha conseguido emocionar a Lucía.

La única "pena" que la joven tiene es que no sabe si la mujer tiene, o no, cuenta en redes sociales para poder dar a conocer su trabajo. De hecho, se ha preguntado si este detalle ha sido una simple muestra de cariño o si los vende al público, para poder de alguna manera devolverle el bonito gesto. Aunque lo que sí que tiene por seguro es que lo colocará en un lugar especial en su casa.