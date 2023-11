El Gobierno apela a 'la vía Moreno' para pactar el CGPJ con el PP: "No cabe en nuestro imaginario que siga caduco nueve años"

El Gobierno ya no está en funciones, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sí. Y ya van casi cinco años. Por eso, el Ejecutivo ha vuelto a insistir este martes en la renovación del órgano de Gobierno de los jueces, para lo que es imprescindible el Partido Popular -salvo que aprueben una reforma legal que, de momento, se descarta-. En este contexto, Moncloa apela a la vía Juanma Moreno, presidente andaluz con el que la vicepresidenta Teresa Ribera cerró ayer un pacto por Doñana, frente al choque frontal de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, a la que acusan de querer foco.

"Es inimaginable" que el PP pretenda mantenerlo "caduco durante nueve años", ha reflexionado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha apuntado que "no cabe en el imaginario" del Ejecutivo que el PP no se avenga a renovar el Consejo General del Poder Judicial en esta legislatura. Cabe recordar que, para ello, es necesario aprobarlo en el Congreso por mayoría reforzada. Es decir, dos tercios. La Constitución marca que se haga cada cinco años, pero la composición actual continúa siendo la que se aprobó en 2013, cuando el PP de Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta. Desde 2018 ha habido varios intentos que han terminado siendo infructuosos.

“No tiene cabida que el PP pueda plantearse tener nueve años sin renovar el CGPJ”, ha insistido la también ministra de Educación y Deportes, que ha asegurado que “lo más disruptivo” será que el PP “cumpla la Constitución”. Para ello, ha asegurado que “echarán mano” de la “herramienta más potente”: “El diálogo”. Entre líneas, esto podría suponer que el Gobierno no se planteara de inmediato aprobar una reforma legal, que tendría que ser diferente a la rebaja de mayorías que el presidente Pedro Sánchez descartó finalmente tras recibir avisos desde Bruselas.

Es en este marco en el que Alegría ha destacado el acuerdo al que llegó ayer el Gobierno con la Junta de Andalucía, gobernada con mayoría absoluta por Juanma Moreno, uno de los grandes barones del PP. “Es una muestra clara de que acordamos cuando hay voluntad. Esto es hacer también buena política”, ha lanzado Alegría, que ha dicho ser “positiva” y “esperar” que el PP tenga “actitud constructiva” tras los cambios en su dirección, entre los que destaca el nombramiento de Miguel Tellado como portavoz en el Congreso. No obstante, la portavoz ha asegurado que “hay pocos indicios para ser optimistas”, pues “todos hemos escuchado exabruptos”. Tellado fue el que aseguró que Sánchez debía “abandonar el país el maletero de un coche”. "No alimentemos a la sociedad con fruta prohibida", ha apuntado la ministra.

Además, también ha contrapuesto -aunque no directamente- a Moreno con Ayuso, a la que ha acusado de querer foco. La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció este lunes que no invitaría a ningún miembro del Gobierno a sus actos tras denunciar un supuesto veto a su presencia en la inauguración del tramo de alta velocidad de tren entre Madrid y Asturias. Alegría ha asegurado que se ha seguido "el mismo criterio de siempre" porque lo que se pone en marcha son 50 kilómetros que afectan a Castilla y León y Asturias, estando invitados ambos presidentes (Alfonso Fernández Mañueco, del PP; y Adrián Barbón, del PSOE). "Entiendo el interés de la presidenta por ocupar espacio mediático, pero me gustaría que lo hiciera para explicarle a los madrileños por qué ha subido el precio de los comedores escolares o ha derogado la ley LGTBi", ha finiquitado la ministra.