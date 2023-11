Mazón rediseñará el mapa sanitario para mejorar en las áreas de difícil cobertura

El nuevo Consell de la Generalitat va a "repensar" el mapa sanitario para avanzar en la "equidad" y que el lugar de residencia no sea un obstáculo para el funcionamiento de la Atención Primaria o de la actividad quirúrgica y diagnóstica. Según ha avanzado este lunes el president, Carlos Mazón, el nuevo diseño que estudia la Conselleria de Sanidad se centrará en la mejora de las áreas "más al extrarradio" de la Comunitat Valenciana, aquellas que se consideran de difícil cobertura, entre las que citó Requena o el Rincón de Ademuz en la provincia de Valencia, la Vega Baja en Alicante o Vinaròs en Castellón. Esta posibilidad, sin embargo, ya ha encontrado el rechazo de los sindicatos, que consideran la simplificación zonal "inviable" y aseguran que "no mejorará la atención".

Mazón defiende que el actual sistema, que divide la Comunitat en 24 departamentos de salud, no funciona y "ha dejado listas de espera y una atención primaria con falta de atención". En este sentido, apuesta por "repensar" el mapa sanitario porque "lo importante es la equidad en la atención asistencial". Además, asegura que las medidas que tome Sanidad deben ayudar a "mejorar la eficacia". "Sobre todo, que nos ayuden de una vez por todas a poder cubrir las áreas de difícil cobertura, las áreas más al extrarradio de la Comunitat Valenciana", ha afirmado en Alicante. "Estamos analizando medidas que puedan mejorar la eficacia para cubrir plazas, porque todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana merecen la misma atención, vivan donde vivan. Y esto no ha ocurrido en los últimos años", ha añadido Mazón.

En cuanto a las áreas de difícil cobertura, mencionó la Vega Baja, el Medio y Alto Vinalopó, Vall d’Ebo y la Vall de Laguar, en la provincia de Alicante; Requena y el Rincón de Ademuz, en Valencia, y Vinaròs, en Castellón. "Estas son zonas que no pueden permitir estar con una menor calidad asistencial ni un día más. Vamos a hablar de incentivos, de incentivos a la permanencia, incentivos económicos, vamos a hablar de mapa sanitario, vamos a hablar de refuerzo y de un plan de verdad de un refuerzo de las zonas de más difícil cobertura, porque yo no duermo tranquilo pensando en que hay valencianos, castellonenses o alicantinos que no tienen el mismo trato", ha insistido Mazón. "En breve habrá novedades", ha anunciado.

Rechazo sindical

Los planes de la Conselleria de Sanidad, aunque aún no se han concretado, ya se han encontrado con la oposición sindical. CCOO, UGT y CSIF rechazan la simplificación del mapa sanitario al considerar que es "complicado e inviable" aplicar esta reordenación y auguran que "además no mejorará la atención sanitaria y empeorará las condiciones laborales del personal sanitario".

La secretaria de Sanidad de CCOO, Rosa Atiénzar, alerta de la posibilidad de una "movilidad forzosa" de los profesionales y aboga por reequilibrar los diferentes departamentos en función de la población que atienden. Desde UGT, Eva Planas sostiene que la reordenación sanitaria "no es viable" cuando "ya hay más pacientes de los que se pueden atender", mientras Fernando García, de CSIF, la ve "complicada" y propone "motivar al personal y tratar de incrementar la calidad sanitaria".