Emily Ratajkowski rompe una lanza a favor de las mujeres divorciadas en su libro: "Hay un gran estigma en torno a ello"

Emily Ratajkowski tendría pensado escribir un libro sobre matrimonios fallidos. Así lo ha asegurado la modelo tras afirmar que sigue siendo un tabú dentro de la sociedad. La inglesa solicitó su divorcio con Sebastian Bear-McClard, padre de su hijo Sylvester Apollo, después de cuatro años de matrimonio en septiembre de 2022, por lo que sabe de lo que habla.

En una entrevista con Vogue Australia, la actriz ha asegurado que especialmente los divorcios de mujeres jóvenes no están bien vistos y por ello le gustaría poder normalizarlo. Además, como así ha explicado, cada vez son más las parejas que se separan al poco tiempo de casarse, por lo que cree que es necesario plasmarlo en un libro.

"No puedo creer que no haya más libros sobre el fracaso de los primeros matrimonios. He leído mucha literatura sobre el divorcio, pero tiende a tratar sobre familias que terminan después de que los hijos crecen. Creo que muchas mujeres se están divorciando a edades más tempranas, y es un tabú y hay un gran estigma en torno a ello", ha explicado al citado medio.

Aunque no solo sobre el divorcio, en su charla con la entrevista, Emily aseguró que aunque ahora hay más equidad, lo cierto es que sigue existiendo una gran brecha dentro de los propios matrimonios: "Nuestro mundo ha cambiado mucho porque las mujeres ganan, si no la misma cantidad de salario, más dinero que sus parejas".

"También cargan con la carga de las responsabilidades emocionales y físicas, el trabajo en el hogar. El matrimonio no siempre es un trato tan justo como solía ser, o al menos como se suponía que debía ser. No estoy segura de si alguna vez fue un trato justo, por lo que no debería ser vergonzoso para ellos alejarme de ese trato. Me gustaría escribir más sobre eso", ha explicado la también actriz.

Ratajkowski se separó del productor Sebastian Bear-McClard en medio de acusaciones que aseguraban que el actor le había sido infiel. Por ello, la inglesa sufrió fuertes ataques de ansiedad que a día de hoy ya ha podido controlar. Así lo explico a Los Angeles Times: "La ansiedad no me afecta tanto, porque tengo muy claro cómo veo el mundo y cuál es la verdad"-

Otro hecho de su vida que ha cambiado con respecto a su vida de casada es a decir "no" a los hombres y poder expresar qué es lo que no le gusta. Sin embargo, no puede negar que aún siente "miedo" de los hombres: "Me considero una persona extremadamente sensible. Creo que ahora tengo un poco menos de miedo, básicamente, del mundo. Entonces tal vez eso parezca impasible. Pero una parte de mí todavía tiene miedo de los hombres".