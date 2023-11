El presunto asesino de su expareja e hija en Carabanchel fue absuelto de malos tratos

La mujer asesinada durante la madrugada de este domingo en el distrito madrileño de Carabanchel ya había presentado una denuncia contra su presunto agresor por malos tratos en el ámbito familiar. Sin embargo, en la vista oral, el juez decidió absolver a este hombre debido a que la víctima aseguró no recordar nada de lo ocurrido. A esto hay que sumar que tampoco había testigos de los hechos, por lo que ninguna persona pudo corroborar si se había producido algún tipo de agresión física.

Eran las 00.30 horas de este lunes cuando un agente de la Policía Nacional de Madrid atendió una llamada proveniente del edificio situado en el número 62 de la calle Jacobeo. Alertaban de que en el garaje de este inmueble había una mujer, de 25 años, herida tirada en el suelo. Varias patrullas se acercaron hasta esta ubicación lo más rápido posible, junto a efectivos del Samur-Protección Civil. A su llegada, encontraron a esta mujer con heridas en diferentes partes de su cuerpo por apuñalamiento. Trataron de salvarle la vida, aunque no fue posible. Antes de morir, pidió a los efectivos que subiesen hasta su vivienda debido a que su hija, de 5 años, podría estar también en peligro.

Cuando estos llegaron al piso, los agentes encontraron a la menor sin vida en su cama y al lado, tirado en el suelo, a su padre, de 26 años. Según apuntan fuentes policiales, el hombre habría sido el presunto autor de ambos crímenes y, posteriormente, habría intentado quitarse la vida auto-infligiéndose varias heridas en el cuello. Tras ser atendido por los sanitarios del Samur-Protección Civil, fue trasladado al Hospital 12 de Octubre, donde continúa ingresado en estado "muy grave".

En la vivienda de la víctima, se encontraban también otros dos menores encerrados en una de las habitaciones de la casa, en la que se habían resguardado al escuchar los gritos de la pelea. Según apuntan fuentes policiales, la mujer asesinada y su hija compartían piso con otra pareja. También confirman estas mismas fuentes policiales que todo parece indicar que "no convivía en la misma vivienda con su expareja", pero sí vivían en el mismo edificio.

Esta podría no haber sido la única agresión que sufrió la víctima por parte de su pareja. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia, y confirman fuentes policiales, la mujer ingresó en el sistema de VioGén el 14 de septiembre de 2020 por una denuncia que interpuso de malos tratos en el ámbito familiar contra su todavía pareja.

Ingreso en el sistema de VioGén

La mujer asesinada en Carabanchel entró en el sistema de VioGén en 2020, aunque "ahora estaban inactivas", según cuentan fuentes municipales. Todo comenzó durante la madrugada del 6 de septiembre de ese mismo año, en el que la víctima discutió con su entonces pareja, y ahora presunto asesino, por "temas económicos". Se peleaban por los "gastos de la casa", según explicó el hombre durante el juicio.

Una semana después, el 14 de septiembre, la víctima acudió al Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, donde los sanitarios redactaron un informe médico en el que reflejaban que esta tenía una "contractura cervical y hematoma en su brazo derecho ya evolucionado". Posteriormente, la mujer presentó una denuncia por malos tratos en el ámbito familiar contra su presunto asesino, siendo dada de alta en el sistema de VioGén en un nivel alto por la existencia de la menor. Además, el Juzgado de Instrucción Número 4 de Torrejón de Ardoz estableció una orden de protección, de manera que el presunto agresor no podía acercarse a su mujer o a su hija a menos de 500 metros.

Sin embargo, esta medida decayó el 30 de octubre de ese mismo año. Fue el Juzgado de Violencia sobre la Mujer el que desestimó esta orden de protección al considerar que se trataba de "un hecho aislado". Finalmente, el juicio oral se celebró dos años más tarde, el 29 de noviembre de 2022. Según recoge la sentencia, no quedó acreditado que el hombre hubiese pegado a su pareja.

El acusado aseguró que eran pareja sentimental y convivían en el momento en el que se produjo la discusión. Sin embargo, negó que la hubiese insultado o golpeado y aseguró que las heridas que se definían en el parte médico podían ser consecuencia de que la mujer "trabajaba en el reparto de cajas". Por su parte, la víctima manifestó que, como había pasado mucho tiempo, "no recordaba lo sucedido" ni que hubiese sufrido lesiones que mostraba el parte médico. Por este motivo, el Juzgado de lo Penal Número 37 de Madrid dictó que no quedaba acreditado que se hubiese producido tal agresión y, por tanto, procedió a la absolución de este hombre, quedando así inactivo el caso en el sistema de VioGén.

Ante esta situación, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha pedido revisar "con urgencia" los protocolos para que no vuelva a producirse un crimen como el de Carabanchel. Ha hecho también un llamamiento a toda la sociedad para ayudar a las mujeres que puedan estar sufriendo violencia de género, de manera que les permitan romper "la dependencia" que puedan estar sintiendo estas. No obstante, ha asegurado que la investigación sigue abierta y todavía no se ha confirmado si se trata de un doble asesinato machista, aunque según ha expuesto "todo apunta a que se trata de un caso de violencia de género".

Si se confirma que se trata de un asesinato machista, esta mujer sería la víctima número 54 en España, la séptima en la ciudad de Madrid en lo que va de 2023. La sexta se produjo este mismo fin de semana, una noche antes, en el distrito de Puente de Vallecas. Hasta este lunes, esta permanecía ingresada en el hospital, tras haber sido estrangulada por su pareja. Sin embargo, fuentes sanitarias han confirmado que, finalmente, ha fallecido al mediodía.