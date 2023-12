Aventuras adaptadas: ¿Como lograr disfrutar de un viaje cuando se convive con discapacidad?

En mi cuenta de Twitter me describo como soñadora y con ganas de comerme el mundo. Un mundo del que he podido disfrutar en diversos lugares desde Málaga a Hawái, pasando por Bruselas, Nueva York, Boston…

En estas fechas, son muchas las personas que preparan sus viajes o para navidad o para diversos puentes. organizar y planificar un viaje cuando se convive con discapacidad es en sí misma una aventura desesperante.

Voy a dar unos consejos prácticos desde la experiencia...

Elegir destino: en este sentido yo me suelo fiar mucho de las opiniones de otras personas con discapacidad en distintos foros de Internet.

Dependiendo de la discapacidad que tengamos, deberemos considerar unos factores u otros. En mi caso, tengo parálisis cerebral y en los viajes soy usuaria de silla de ruedas, aunque en mi día a día utilice bastones para desplazarme.

Al planificar un viaje me convierto casi casi en un detective privado e intento averiguar algunas cuestiones vitales como la accesibilidad de la ciudad, en los hoteles siempre pregunto por el baño si tiene suelo antideslizante, agarraderas, y silla plegable. Si no cumple estos requisitos básicos, para mí no es accesible.

En el último viaje aprendí que también debía de preguntar por los ascensores y la altura de la cama ¡increíble, pero cierto! Yo pido fotos. En el caso de encontrarnos con sorpresa, reclamación sin duda. No pueden decir que es accesible y no cumplir con unos básicos esenciales.

Transportes y desplazamientos

Viajemos en tren o en avión las personas con discapacidad contamos con servicios de asistencia para garantizar viajar con la misma seguridad y comodidad que cualquier otro pasajero. Eso sí, debemos seguir a rajatabla las condiciones del servicio para no encontrarnos con ninguna sorpresa desagradable de última hora ¡Y no quedarnos en Tierra! Una buena práctica es aunque reserves la asistencia por Internet llamarles para reconfirmar todos los datos.

Si tu opción es el autobús, cada empresa tiene su forma de operar contacta con ellos no hay que dejar nada alzar.

Eurotaxis: Los taxis que están acondicionados para los pasajeros en silla de ruedas brillan por su escasez así que reserva cuanto antes.

Alquilar coches adaptados, sillas de ruedas y otras adaptaciones: cada vez hay más empresas que alquilan este tipo de recursos. ¡Una posibilidad muy interesante siempre que este en nuestra mano y al alcance de nuestro bolsillo!

Asistencia personal: Para muchos no es una opción sino una necesidad. En ese escenario si no contamos con asistencia personal de forma habitual es esencial que antes de contratar a alguien nos aseguremos que cuente con formación, conozca nuestras necesidades y haya feeling. Prueba si puedes antes de viajar

Preparando el equipaje

Mi máxima preparando el equipaje es cuanto más ligero mejor. Esto sabemos que no siempre es posible, y más si es una estancia larga. Yo cuando me ocurre esto utilizo servicios de mensajería para trasportar ciertas pertenencias, algunas de ellas cuentan con descuentos para personas con discapacidad. Las que no son imprescindibles.

¿Cuáles son fundamentales?

Medicamentos (en el caso de que sean líquidos y que viajamos en avión debemos revisar la normativa y acreditar la necesidad de los mismos).

Ayudas técnicas de la vida diaria imprescindibles.

Cuando llevamos un dispositivo médico implantado y no podemos pasar por arcos de seguridad, no nos podemos olvidar de la tarjeta que lo acredita. Éste es el caso, por ejemplo, de las personas con espasticidad que tienen una Bomba de Baclofeno y deben coger un avión. Cuando esto ocurre es recomendable saber si a donde vamos hay hospitales que conozcan este dispositivo y nos puedan atender en caso de emergencia.

La buena compañía: Algunas personas prefieren viajar con amigos y otras en soledad, sea como sea si viajas con otras personas es importante que conozcan desde el principio tus condiciones y necesidades-

Antes de terminar, recordarte que tanto el IMSERSO como diversas asociaciones organizan viajes accesibles, también existen agencias de viaje especializadas, Nunca lo he utilizado, así que me encantará saber vuestras experiencias.

Por último, ¡Buen viaje! Disfruta y conquista un nuevo destino. ¡Viajes o no, disfruta!