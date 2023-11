Marta López Álamo responde a las críticas sobre su cuerpo: "No saben el daño que puede hacer eso"

Marta López Álamo suele estar en el punto de mira y ser objeto de numerosas críticas por su delgadez. Hace unos días, la modelo desapareció de sus redes sociales debido a las críticas que había recibido por decir que "no estaba tan delgada". La influencer le restó importancia, comentado que en su profesión había "gente más delgada". Tras ello, la mujer de Kiko Matamoros recibió una avalancha de comentarios negativos, algo que desencadenó su enfado y su desaparición de las redes sociales.

La modelo sufrió anorexia en el pasado, tal y como ella misma ha contado. No obstante, en la actualidad mantiene una buena relación con la comida. Aunque no todo el mundo está de acuerdo con ello y sigue recibiendo críticas por su cuerpo. Ante ello, la influencer ha contestado a estos comentarios a las preguntas de los periodistas en la alfombra de los GenZ Awards. En este sentido, ha asegurado que la "gente tiene derecho a opinar, pero no saben toda la historia". "No viven conmigo, no saben lo que estoy pasando, no saben en qué momento estoy ahora", aseguraba.

Asimismo, se mostraba molesta por lo que le habían dicho: "A mí nadie tiene derecho a decirme, no te comes una pizza ni de coña o vomitas una pizza. ¿Por qué? ¿Tienen evidencias de ello? No saben el daño que puede hacer eso. A mí ya no me lo hace porque ya he pasado por ello, desgraciadamente".

La modelo, también se sinceraba sobre su relación con la comida, asegurando que antes no era buena, pero que ahora eso no era así. "No he vomitado porque no he tenido bulimia, pero sí anorexia. Sí, he pasado por estar obsesionada con la comida y sé que ahora no lo estoy. Y ojalá la gente pudiera ver lo feliz que soy en mi día a día y lo que me gusta comer y cuidarme", respondía. De hecho, continuaba diciendo: "Los trastornos de la conducta alimentaria no son estar gordo o delgado y si no juzgadnos una cosa, como es el tema curvy, no juzgamos la otra".

Asimismo, Marta López Álamo quiso hablar sobre el momento tan dulce que está viviendo tanto en su vida personal como profesional. Hace tan solo unos meses, se daba el sí quiero con Kiko Matamoros y además, asegura haber tenido mucho trabajo desde entonces: "La relación es muy buena, la verdad, no hemos parado de trabajar en estos meses". De hecho, también ha asegurado estar "abriéndose su propio camino, independientemente de con quién esté o no". "Está yendo todo muy bien y con él también", concluía la modelo.