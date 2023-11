Danna Paola lanza 'Aún te quiero', una canción sobre una relación tóxica que la artista ha dedicado a su ex

Getty Images for Latin Recording

Durante varios años, Danna Paola se convirtió en un auténtico fenómeno en nuestro país. Tras su paso por Élite, en Netflix, donde interpretó a Lucrecia Montesinos, uno de los personajes más queridos de la serie, la mexicana se ha enfocado en su carrera como cantante, con colaboraciones con Lola Índigo (Santería) y, más recientemente, con Aitana (AQYNE), entre muchos otros éxitos.

Ahora, tres meses después del lanzamiento de Tenemos que hablar, la cantante de 28 años ha publicado Aún te quiero, su nuevo single, en el que rescata uno de los episodios más difíciles de su vida y se adentra en un universo musical menos comercial que no ha contentado a algunos de sus seguidores. Ante estas críticas, ella misma reconocía en sus redes sociales que era consciente de que "no iba a ser una transición fácil".

Por su parte, Aún te quiero narra en profundidad los problemas de una relación tóxica, a la vez que expresa el complicado proceso de "cauterizar las heridas". "Espero poder ayudar a las personas a sanar, perdonar y comunicar lo que necesitan sacar de los escombros del corazón y dar un paso adelante poniendo límites con todo aquello que no suma y enfría tu alma, porque donde hay odio hubo amor", reveló la cantante en el post de Instagram en el que anunciaba la canción.

Y es que esta canción "es empoderamiento, amor propio, y muchos límites sanos", pero, más allá de eso, atestigua también una vivencia personal, pues, al parecer, está dedicado a una de sus exparejas, de la cual se alejó cuando se percató de la dinámica tóxica de su relación. "Prefiero estar sola / Que ser esclava de las mentiras que me dices / Si no creo en el amor, no es porque quise / Te di todo y tú por nada lo vendiste", son algunos de los versos que componen su nuevo single.

Asimismo, después de agradecer a Manuel Lara -su productor- y a la compositora Elena Rose por ayudarle a plasmar estas oscuras emociones, Danna ha querido dirigirse expresamente a su ex. "Y si estás leyendo esto, gracias a tus falsos actos de amor, no me habría convertido en todo lo que soy hoy… con amor, Danna", escribió la cantante en la misma publicación.

A pesar de que no ha desvelado la identidad de esta expareja, son varios los nombres que han sido relacionados sentimentalmente con Danna Paola. Entre ellos, se incluyen los actores Eleazar Gómez, David Chocarro, Jorge López -con quien compartió set en Élite- y el cantante Sebastián Yatra. De esta forma, esta canción, que le ha ayudado a la artista a "abrir los ojos", se presenta como una oda de venganza hacia su ex, siguiendo la estela de otras artistas latinas de la talla de Shakira y Karol G, quienes, casualmente, unieron sus voces en TQG.

También ha aprovechado este personal post para mandar un mensaje (esta vez más cariñoso) a su novio Álex Hoyer, con el que empezó a salir hace más de dos años y del que se siente muy orgullosa. A él le agradece "todo su amor, energía y talento en todo este proceso con esta canción, por escucharme, sanar conmigo y juntos contar esta historia que está por contarse completa".