La increíble transformación de un perro abandonado al que bautizaron Chewbacca por su pelo largo y sucio

Muchas veces, cuando un perro es rescatado por una protectora, su estado no suele ser el mejor. Una de las cosas en las que más se nota es en el pelo, que tiende a estar largo, sucio y enmarañado.

Es lo que le pasó a un pequeño shin tzu que fue rescatado en Essex, Reino Unido, el pasado día 5 de noviembre. Su pelo estaba tan mal y tan largo que lo bautizaron como Chewbacca, en honor al peludo personaje de la saga Star Wars.

Tal y como recoge el Mirror, fue encontrado vagando por las calles en un "estado de tristeza" cuando fue entregado a la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), la principal protectora británica.

Al perrito le llevó dos semanas desarrollar su nueva apariencia, ya que necesitaba adaptarse a su nueva vida. Lo primero fue usar un cepillo suave antes de pensar en cortarle el pelaje.

Este es el aspecto que muestra ahora Chewbacca. RSPCA

El pequeño Chewie, como ya le llaman cariñosamente, también se sometió a una "gran operación dental" después de que le encontraran abscesos dentales.

Ahora, el perro, que se cree que tiene alrededor de seis años, busca su hogar definitivo con su nueva apariencia. Sam Garvey, directora del centro, dice que Chewie necesitará un hogar solo para adultos sin otros perros ni gatos. También destacó que está "poco socializado" con otros perros.

"Chewie todavía está un poco nervioso con la gente nueva, pero con un enfoque lento no tarda mucho en simpatizar con alguien y sentarse en su regazo para abrazarlo", dice la directora de la protectora.