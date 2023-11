Un perro pasa cuatro años aguardando a su dueño en el lugar donde lo perdió de vista

La fidelidad de los perros es más que conocida, pero no dejan de conocerse ejemplos de su alcance. Uno de ellos es el de Bong Bong, un perro que durante cuatro años esperó a su dueño en el mismo punto donde lo perdió de vista.

Tal y como recoge el Mirror, el suceso ocurrió en Tailandia, donde un hombre llamado Anuchit Uncharoen pasaba en bici y en un par de ocasiones vio al mismo perro parado en el mismo sitio.

Intrigado, preguntó a los vecinos, en Roi-Et, al noreste de Tailandia y le dijeron que el perro, desnutrido y con heridas en la piel llevaba allí cuatro años.

Al parecer, el animal viajaba en una camioneta con sus dueños y saltó del vehículo en marcha, y no pudieron encontrarlo. Anuchit Uncharoen decidió entonces adoptarlo, bautizarlo como Leo y llevarlo al veterinario.

Al poco tiempo, Leo se escapó: "Lo encontré en este lugar nuevamente, así que lo dejé quedarse aquí y he venido a alimentarlo cada día", dijo el hombre.

Uncharoen compartió en redes sociales la historia de Leo, y llegó hasta la propietaria original del animal.

Noi Sittisarn, de 64 años, dijo que su perro, que en realidad se llama Bong Bong, había desaparecido después de saltar de su camioneta: "Estaba viajando por esta carretera, pero luego me di cuenta de que Bong Bong no estaba en el maletero. Mi marido y yo lo buscamos, pero no lo encontramos y no sabíamos dónde podía estar".

Pero lo más curioso es que tras el reencuentro, Bong Bong no quería irse de su nuevo hogar, así que una vecina de la zona, llamada Saowaluck Pinnuvech, de 45 años, es la que se ha hecho cargo finalmente del perro.