Sánchez vuelve a condenar la "matanza" de Israel en Gaza: "No es una cuestión de ideología, sino de humanidad"

Pedro Sánchez no recula. El presidente del Gobierno ha vuelto a condenar la "matanza" de Israel en Gaza, algo que trasladó también al primer ministro Benjamín Netanyahu en su reunión del pasado jueves, lo que abrió una crisis diplomática con el país hebreo. Para Sánchez, condenar el terrorismo de Hamás y también dicha "matanza" no es "una cuestión de ideología, sino de humanidad". Así lo ha asegurado antes de pedir su apoyo a la oposición de PP y Vox, a los que les ha exigido "no que estén con el Gobierno, sino con los Derechos Humanos".

"Condenar los atentados de Hamás y también las matanzas en Gaza no es una cuestión de ideologías, sino de humanidad", ha lanzado el presidente en Ifema, donde ha sido el protagonista de un gran acto en el que el PSOE ha juntado a 9.000 personas -según la organización- para revitalizar a su militancia tras semanas difíciles con ataques -o "asedios", como lo ha definido él mismo- a las casas de pueblo y sus sedes por todo el territorio nacional. Es la primera aparición pública del presidente tras iniciarse el choque diplomático con Israel por su petición de mesura a Netanyahu en el encuentro que ambos mantuvieron en Jerusalén.

En esa cita, Sánchez le trasladó a su homólogo israelí que su país "tiene derecho a la autodefensa, pero respetando el derecho internacional y el derecho humanitario". Además, pidió una "solución política", dijo que era "urgente detener la catástrofe humanitaria en Gaza" y alertó de que si la Unión Europea no reconocía a Palestina -uno de los compromisos del Gobierno de coalición- España "tomaría sus propias decisiones". Todo esto no sentó bien al Ejecutivo israelí, cuyo primer ministro llegó a acusar a España de "apoyar el terrorismo" de Hamás.

Lejos de rectificar, el presidente Sánchez ha querido insistir en su mensaje y, también, exigir el apoyo a la oposición, con la que ha sido muy dura durante todo su discurso y a la que ha exigido "estar con los Derechos Humanos". Durante estos últimos días, los 'populares' han criticado al recién investido jefe del Ejecutivo al acusarle de "crear un conflicto". "Para viajar el último y crear un conflicto, mejor no haber ido. Primero, el Magreb y ahora, Oriente Medio, este rompe lo que toca", apuntó Esteban González Pons, vicesecretario general, en la red social X.

Fuentes socialistas aseguran que la respuesta militar de Netanyahu se debe a su mala posición en las encuestas y a las movilizaciones contra su Gobierno previas al conflicto. Explican que podrían luchar contra el grupo terorrista de Hamás de "manera quirúrgica", pero no con bombardeos en los que mueren "miles de niños". El conflicto bélico se ha cobrado ya la vida de más de 14.000 personas, de los que 6.000 son menores. Además, creen que el PP está cometiendo un "error estratégico" porque "no puedes no estar con el Gobierno en esto".

Una nueva defensa de la amnistía

En el acto, que ha tenido también un cariz de homenaje al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha intervenido antes de Sánchez pero durante más tiempo que él, el actual presidente ha vuelto a defender la ley de amnistía que han pactado con los independentistas. El secretario general de los socialistas, al que han acompañado todos los ministros del PSOE, ha insistido en que España "no se va a romper" y ha alertado de que la derecha "y la ultraderecha" claman "ante un riesgo que no existe". Ha tildado la ley que olvidará el 'procés' de "trascendental" y ha asegurado que se van a beneficiar "hasta aquellos que se movilicen en contra". "Porque van a vivir en un país más cohesionado, con más convivencia y más unido que nunca", ha remachado.

El presidente también ha mentado a Zapatero en su reivindicación de la labor de las casas del pueblo del PSOE, que llevan semanas siendo atacadas con pintadas o amenazas. "No las reivindicamos tanto como debiéramos, pero ahora que las están asediando tenemos que hacerlo", ha apuntado Sánchez, que ha definido dichos espacios como el germen de los avances sociales que luego aprueba el PSOE y que reivindica en cada mitin. "Atacan y asedian las casas del pueblo porque son espacios democráticos de deliberación donde han surgido las principales conquistas sociales", ha añadido el presidente, que ha asegurado que el partido ha registrado el doble de altas que de bajas desde que se conoció que aprobarían la medida de gracia.

Asimismo, Sánchez ha recuperado el discurso que enarboló en campaña. Es decir, la asimilación total entre el PP y Vox y su comparación con la suma de PSOE y Sumar. Lo ha hecho así para defender los "acuerdos" que los socialistas han tenido que alcanzar para volver a retener la Moncloa "para cuatro años más". La "única" desigualdad entre españoles que existe, ha proclamado, es la que hay entre hombres y mujeres. Todo, para resumirlo en una cuestión: "O tener proyectos políticos que miran hacia delante, que avanzan o proyectos políticos de retroceso o de involución".