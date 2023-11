El auge del chamanismo, la cocaína rosa, los ahogamientos y el 'síndrome de suspensión' preocupan a los médicos de Urgencias

Alrededor de 600 médicos de Urgencias y Emergencias de España reunidos en un congreso organizado por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) han dado la voz de alarma sobre el aumento de atenciones por "chamanismo", "consumo de sustancias alucinógenas", abuso de "cocaína rosa", o por el "síndrome de suspensión" en altura con cuerdas o arneses.

Durante el congreso médico, el grupo de toxicología de SEMES ha hecho un resumen exhaustivo de nuevas drogas y el alarmante aumento en su consumo. El doctor Miguel Galicia habló de cómo ciertas ceremonias religiosas, con consumo de sustancias alucinógenas, acaban en urgencias: "Los problemas principales de los pacientes que acaban en nuestro servicio tienen que ver principalmente con el efecto purgativo de las sustancias utilizadas, y también con los efectos psicológicos y cardiovasculares derivados del uso de los alucinógenos".

El doctor también incidió en que normalmente son cuadros autolimitados pero que precisan de asistencia inmediata: "Hablamos de ceremonias como la ayahuasca, el rito del sapo bufo, la ceremonia del Yopo o el rito del Kambo", añadió.

Por otro lado, el experto destacó el aumento del consumo de cannabis y sus efectos cardiovasculares en urgencias. "Una sustancia que cada vez es más utilizada y está demostrado que su uso continuado genera riesgo de enfermedades cardiovasculares tanto neurológicas como cardiacas: ictus, infartos de miocardio…".

Por su parte, el doctor Emilio Salgado se centró en el incremento significativo durante este año de intoxicaciones agudas en los Servicios de Urgencias en relación a nuevas sustancias de abuso como la mal llamada "cocaína rosa", conocida como 'tusi' o 'tusibí' en el argot.

Esta sustancia, presuntamente, corresponde a un derivado anfetamínico de síntesis de los años 70 cuyo efecto era mixto: alucinógeno y estimulante. "El caso es que llevamos en lo que va de año unas 1.500 personas atendidas en Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona por intoxicaciones ligadas a sustancias de abuso, y un 2% corresponde al consumo al tusibí." El doctor ha añadido que el 'tusi' no suele contener cocaína, ni siquiera 2C-B ('tusibí') en la mayoría de los casos, y que contiene sobre todo ketamina, MDMA o incluso cafeína.

Síndrome de suspensión y mitos del ahogamiento

Por su parte, Manuel Pons, coordinador de SEMES Montaña, han expuesto la importancia del síndrome por suspensión: "poco conocido pero que está al alza por el uso del arnés tanto a nivel recreativo como en el ámbito laboral, potencialmente mortal, y que surge de permanecer colgado en una posición vertical o semi vertical”.

Por último, desde SEMES Socorrismo, ha alertado sobre los mitos de ahogamiento que todavía existen en España: "El ahogado no grita, no agita las manos y no pide ayuda. Se ahoga en silencio", ha afirmado Roberto Barcala, su coordinador: "En España fallecen 400 personas ahogadas, pero se ahogan más de 1.200", ha puntualizado.