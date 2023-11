El espíritu navideño

Reconozcámoslo, quejarse es deporte made in Spain y en estas fechas, más. Será porque llega el frío y con la rebequita ya no vale, porque la gasolina cuesta un ojo de la cara y la rayita del depósito no sube ni pagando una fortuna. Será porque el maldito euríbor aún no ha llegado al Everest y sigue escalando, porque tosemos, moqueamos y la Covid nos saluda con picardía. Será porque vaciaremos el bolsillo comprando décimos y el día 23 el bolsillo seguirá vacío; porque Puigdemont nos mira y sonríe y porque encendemos la tele –vemos cómo lo están pasando otros– y nos damos cuenta de que lo nuestro casi nunca es para tanto. Espíritu navideño, este año te lo vas a tener que currar.