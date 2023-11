El Ministerio para la Transición Ecológica empieza ya a explorar oficialmente la posibilidad de generar electricidad a partir de la energía geotérmica y para ello acaba de resolver la concesión de las primeras ayudas a proyectos innovadores, entre los que ha seleccionado uno en Madrid. Está dotado con cinco millones y lo desarrollará Repsol, que antes de julio de 2026 deberá determinar si el subsuelo madrileño es adecuado para obtener este tipo de energía renovable que procede del calor de la tierra.

El "Estudio de Viabilidad del Proyecto de Energía Geotérmica en Madrid" es uno de los 14 proyectos que el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) acaba de resolver favorablemente, todavía de manera provisional y sujeto a alegaciones, para ser financiado con el Fondo de Recuperación y Resilencia de la UE. En total, ha repartido 120 millones, en su mayoría para proyectos en Canarias. Junto al de Madrid, completan la reducida lista fuera del archipiélago otro proyecto en el Campo Geotérmico de Níjar-Almería, dotado con 6,9 millones, y otro más en Melilla, que se financiará con otros seis millones.

Se trata de la primera convocatoria que lanza el IDAE -dependiente del Ministerio de Teresa Ribera- para financiar proyectos innovadores de exploración para el aprovechamiento de la geotérmica profunda, una fuente de energía renovable procedente del calor que emana de la Tierra. El objetivo es añadir a otras tecnologías de generación de electricidad verde un tipo de energía que, de estar disponible, es segura y tiene una capacidad de suministro permanente. La convocatoria de estas primeras subvenciones se realiza en cumplimiento del Componente 7 del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resilencia, dedicado al despliegue e integración de energías renovables.

Sondeo a 1.000 metros

En todos los casos, las entidades públicas o privadas cuyos proyectos han sido seleccionados se comprometen a realizar, al menos, un sondeo profundo, como mínimo a 1.000 metros bajo tierra, para determinar la disponibilidad de recursos geotérmicos de alta temperatura, superior a 150ºC, o de media temperatura, entre 100 y 150ºC.

Si estas exploraciones tienen éxito, darían acceso a la explotación y se podrían desarrollar los primeros proyectos en España de geotermia profunda de media y alta temperatura para la generación eléctrica o para usos térmicos directos.

De acuerdo con las condiciones de la convocatoria para todos los proyectos, los adjudicatarios deberán presentar un informe de viabilidad antes del 30 de junio de 2026.

Potencial del subsuelo canario

La dotación total ha sido de 120 millones, de los que la mitad eran para destinar íntegramente a Canarias, debido a que el archipiélago alberga en su subsuelo "el mayor recurso geotérmico de media y alta temperatura de España", según la resolución de la convocatoria. Finalmente, el IDAE ha seleccionado 11 proyectos de un total de 14 que se ubicarán en Tenerife, Lanzarote, La Palma y Gran Canaria, financiados con más de 90 millones, dentro del montante de 60 millones para proyectos en Canarias y recurriendo a otros 30 de otra partida, para financiar proyectos de geotermia por toda España.

Además de los 14 admitidos en esta primera convocatoria, hubo otras dos solicitudes que no fueron admitidas por el IDAE. Uno de ellos también se habría ubicado en Madrid, "para la investigación final y la explotación de energía geotérmica en la zona norte de Madrid", pero no fue admitido porque el solicitante no respondió en plazo a los requerimientos de subsanación que se le hicieron.