El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este miércoles iniciar la tramitación de la reforma de la ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid. Se trata de una proposición de ley que presentó el PP hace dos semanas para modificar un total de 15 textos legislativos muy diversos, de la normativa que regula Telemadrid a la Cámara de Cuentas pasando por la de Transparencia y Participación, entre otros.

El diputado del PP José Virgilio Menéndez ha defendido la iniciativa impulsada por su grupo con varios argumentos, entre los que han destacado la necesidad de "adecuar" las leyes autonómicas a la normativa estatal y la de "desbloquear" la renovación de varios organismos públicos.

El PP ha logrado activar la tramitación parlamentaria con su mayoría absoluta. El de la bancada 'popular' ha sido el único voto a favor, porque Vox no ha apoyado esta iniciativa de reforma como sí ha hecho con las leyes LGTBI y trans. "No se debe legislar sin probar el interés público de las normas", ha proclamado Ana Cuartero, que ha defendido el 'no' de Vox a su grupo.

Entre otras críticas, la diputada del partido que lidera Santiago Abascal ha señalado que a juicio de su grupo la modificación de la Cámara de Cuentas persigue que esta sea "controlada" por el PP. "El controlador, controlado, señorías: la perversión del sistema democrático", ha lanzado.

La postura del PSOE la ha defendido la diputada Marta Bernardo, quien ha criticado tanto el fondo como la forma de la iniciativa. "Quieren, de manera urgente y evitando la transparencia de la que tanto ustedes hablan, cambiar 15 leyes que afectan a toda la ciudadanía madrileña, a las instituciones y a la democracia participativa", ha destacado.

Hugo Martínez Abarca, diputado de Más Madrid, ha aludido a la reforma del reglamento del Senado que recientemente ha ejecutado el PP gracias a su mayoría absoluta y que precisamente afecta al procedimiento de urgencia para tramitar una proposición de ley. "Aquí hacen lo contrario", ha censurado el parlamentario, "vamos a tener un día para debatir las enmiendas de una ley que reforma 15", ha agregado.

El parlamentario se ha detenido en algunos aspectos de la proposición, como la que afecta a la radio televisión pública. "En dos años se ha reformado tres veces la ley de Telemadrid, un ejemplo de eficacia", ha criticado. También ha afeado la aspiración de regular un estatuto para los expresidentes y ha pedido al PP que legisle "a favor de la libertad y rechacen la concentración de poder".

Alcance de la reforma

La proposición del PP que empieza su andadura parlamentaria este jueves modifica, con distinto alcance, varias disposiciones del ordenamiento regional, como la ley de Radio Televisión Madrid, la del Suelo, la de la Cámara de Cuentas y la que regula el Gobierno regional.

La entrada en vigor de la reforma está asegurada gracias a la mayoría del PP que este jueves ha posibilitado su admisión a trámite. Cuando ese momento llegue también se ejecutarán cambios sobre regulaciones que afectan a las vías pecuarias, al Consejo Consultivo o al Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias, que se aprobó en marzo de 2023.